Walmart rebaja la cámara Steren que gira sola para seguir cualquier movimiento: cuesta menos de $850 pesos

La cámara de seguridad Steren está disponible con un descuento de $162 pesos sobre su precio original en Walmart. El equipo cuenta con seguimiento automático de movimiento y control remoto de su desplazamiento horizontal y vertical desde el celular.

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¿Cuánto cuesta la cámara Steren en Walmart y cómo se puede pagar?

El precio original del equipo es de $999 pesos, pero con el descuento aplicado por Walmart, la cámara Steren ahora se puede comprar a $837 pesos. Además de la rebaja, el producto puede financiarse hasta en 3 meses sin intereses con BBVA, Sams Invex o WM Invex, con una mensualidad de $279 pesos.

También hay opciones con CrediBodega a 4 o 18 meses, aunque calculadas sobre un monto de $1,464.75 pesos, con mensualidades de $366.19 y $81.38 pesos respectivamente. Además, existe la posibilidad de pagar en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo.

La cámara Steren cuesta ahora $837 pesos, con un descuento de $162 pesos en Walmart. (Walmart)

¿Qué características tiene esta cámara de seguridad Steren disponible en Walmart?

Esta cámara de seguridad Steren se conecta por wifi o cable Ethernet al módem, y se controla a través de la app Steren Home, disponible tanto en App Store como en Google Play, o desde un navegador web. Una de sus funciones principales es el seguimiento de movimiento: la cámara detecta la presencia de alguien o algo y lo sigue mientras se mantenga dentro de su ángulo de visión, que es de 80 grados.

También envía notificaciones al celular cuando se activa la detección de movimiento, y solo graba cuando algo pasa frente a ella, para ahorrar memoria. Las grabaciones se almacenan en una tarjeta microSD de hasta 128 GB, que no viene incluida, y permite hasta 20 días de grabación según su capacidad.

De acuerdo con la descripción del producto en Walmart, cuenta con una resolución de 3 megapíxeles, “un 50% más que Full HD”, lo que permite visualizar rostros o placas con buena nitidez. También permite vincular varias cámaras a la vez mediante la función Multivisión. Incluye visión nocturna con LED infrarrojos, y audio bidireccional gracias a un micrófono y una bocina integrados, que permiten escuchar y hablar desde donde está instalada.

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