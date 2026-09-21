Samsung One UI 9 llega con nuevas funciones de IA: Así quiere competir con el iPhone

Samsung comenzó el despliegue oficial del One UI 9, la nueva versión de su interfaz para dispositivos Galaxy con una apuesta clara por la Inteligencia Artificial (IA), la personalización y la seguridad.

La actualización comenzó el 16 de septiembre de 2026, con Los Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, después de debutar en Los Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8.

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La compañía busca llevar una experiencia más fluida, a diferentes formatos de dispositivos y ampliar las capacidades del Galaxy AI con herramientas que permitan facilitar tareas cotidianas y la creación del contenido.

Samsung has officially started the global rollout of stable One UI 9 based on Android 17 for the Galaxy S26 series 📱



The update brings deeper Gemini AI integration, a redesigned interface, smarter Now Brief and Now Nudge features, Creative Studio upgrades, improved Samsung… pic.twitter.com/e28vkJ1R8H — Shitik (@RitikV2) September 21, 2026

¿Qué nuevas funciones incorpora One UI 9?

Una de las novedades es My FanCam, qué puede seguir automáticamente a una persona seleccionada dentro de un video y mantenerla centrada mediante un reajuste inteligente del encuadre. La función está pensada para facilitar la creación de contenidos sin tener que editar manualmente cada toma.

También llegan las nuevas tarjetas generativas y editables de Now Brief, que permiten personalizar los resúmenes diarios con información sobre temas como salud, clima y video.

Otra función destacada es Now Nudge, capaz de ofrecer sugerencias basadas en el contexto, por ejemplo, puede ayudar a recuperar información de una reserva o guardar una ubicación mientras el usuario conversa por mensajes.

Samsung has released the One UI 9 Beta 2 update for the Galaxy S24, Galaxy S24+, and the Galaxy S24 Ultra.



The update is based on Android 17, uses firmware version S92xBXXU6ZZ14, and has a download size of around 600MB. It does not include the September 2026 security patch.… pic.twitter.com/i4v9bLdXfF — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) September 14, 2026

¿Mejora la seguridad con Samsung One UI 9?

One UI9 de Samsung incorpora Security Brief, dentro de Now Brief y nuevas alertas de privacidad que utilizan IA en el dispositivo para detectar posibles riesgos relacionados con permisos y accesos en segundo plano.

El despliegue será gradual y las funciones disponibles pueden variar según el modelo, país, región, idioma y aplicación. Con One UI 9, Samsung coloca nuevamente la IA como protagonista de la experiencia Galaxy; ¿podrá esta estrategia cambiar la competencia entre los teléfonos Galaxy y el iPhone?

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