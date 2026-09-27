Tu Galaxy S23 recibirá One UI 9, pero sin las funciones de IA que Samsung presume

Recibir la actualización a un nuevo sistema operativo tras años de uso del smartphone principal representa un momento importante para usuarios de la línea Galaxy de Samsung, aunque las características pueden variar considerablemente según la generación específica del dispositivo. La actualización One UI 9 de Samsung llegará al Galaxy S23, S23 FE, Z Fold 5 y Z Flip 5 durante los próximos meses, pero sin varias funciones de inteligencia artificial que la marca surcoreana promociona como diferenciales principales de la nueva versión del sistema operativo Android 17.

Según la información oficial publicada por Samsung Global Newsroom, los dispositivos Galaxy lanzados en 2023 recibirán la actualización con funciones limitadas específicas, mientras que la línea Galaxy S26 y anteriores generaciones recientes accederán al conjunto completo de novedades verificables oficiales.

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Qué funciones de IA no llegarán al Galaxy S23 con One UI 9

La tabla oficial de compatibilidad por modelo publicada por SamMobile confirma que Samsung excluye específicamente cuatro funciones de inteligencia artificial destacadas de One UI 9 para los dispositivos Galaxy S23, S23 FE, Z Fold 5 y Z Flip 5 según la política oficial de compatibilidad por hardware verificable:

My FanCam : función de reencuadre automático de videos con seguimiento inteligente de personas específicas

: función de reencuadre automático de videos con seguimiento inteligente de personas específicas Now Nudge : sugerencias contextuales inteligentes en tiempo real según contenido en pantalla

: sugerencias contextuales inteligentes en tiempo real según contenido en pantalla Tarjetas personalizadas de Now Brief : opciones generativas y editables para personalizar el briefing diario

: opciones generativas y editables para personalizar el briefing diario Call Brief: resúmenes automáticos de llamadas telefónicas mediante inteligencia artificial

One UI 9 (Samsung Members Community)

Estas exclusiones responden principalmente a las limitaciones específicas del hardware de procesamiento neuronal (NPU) y capacidad de memoria RAM disponibles en los modelos 2023, que resultan insuficientes para ejecutar los algoritmos completos de inteligencia artificial requeridos por las funciones más avanzadas de Galaxy AI implementadas en la nueva versión del sistema.

Qué funciones sí recibirá tu Galaxy S23 con One UI 9

A pesar de las limitaciones específicas mencionadas, el Galaxy S23 recibirá una combinación importante de funciones oficiales verificables Samsung con One UI 9 según el comunicado oficial del fabricante surcoreano publicado en Samsung Global Newsroom:

Privacy Alerts : alertas de privacidad con inteligencia artificial en el dispositivo para identificar riesgos

: alertas de privacidad con inteligencia artificial en el dispositivo para identificar riesgos Security Brief : resumen consolidado de alertas de seguridad y privacidad dentro de Now Brief

: resumen consolidado de alertas de seguridad y privacidad dentro de Now Brief Creative Studio : sugerencias de generación de imágenes según eventos próximos del calendario

: sugerencias de generación de imágenes según eventos próximos del calendario Interpreter Thread View : nueva vista de conversaciones traducidas con referencia rápida

: nueva vista de conversaciones traducidas con referencia rápida Document Scan mejorado con digitalización de páginas curvas y esquinas dobladas

mejorado con digitalización de páginas curvas y esquinas dobladas Voice Recorder con resúmenes estructurados en formato de encabezados y tablas

con resúmenes estructurados en formato de encabezados y tablas Warranty and Care : acceso directo a soporte técnico y protección del dispositivo desde Ajustes

: acceso directo a soporte técnico y protección del dispositivo desde Ajustes Scam Detection expandida a más países e idiomas para protección contra estafas telefónicas

Estas funciones representan mejoras significativas verificables oficiales para el Galaxy S23 aunque no incluyan las novedades más destacadas de la campaña promocional oficial de Samsung sobre inteligencia artificial en la nueva versión del sistema operativo Android 17.

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