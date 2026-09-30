Inundaciones en CDMX y Edomex arrastran autos, árboles y provocan caos hoy 30 de septiembre | VIDEOS

Este miércoles 30 de septiembre se registraron fuertes lluvias en la CDMX y en el Edomex, las cuáles provocaron severas inundaciones. El mal clima en esta región del país se debe a la presencia de canales de baja presión combinados con inestabilidad atmosférica y un temporal de precipitaciones que afecta al Valle de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en las alcaldías: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Mientras que en el Edomex, las lluvias causaron inundaciones en los municipios de Ocoyoacac, Tlalnepantla y Naucalpan.

⚠️🌧 Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 30/09/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @A_VCarranza y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y… pic.twitter.com/dBtH8DETzU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

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Así fueron las inundaciones en la CDMX y el Edomex hoy 30 de septiembre

En la alcaldía Xochimilco, las fuertes lluvias generaron bajadas de agua cuya corriente terminó arrastrando incluso un vehículo.

🚨#AlertaADN



🌧️🌊 Se reportan fuertes inundaciones en la alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl), #CDMX. Santa Cruz Acalpixca y San Gregorio son las zonas más afectadas pic.twitter.com/9t4ftWdshs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 1, 2026

Los fuertes vientos y la tormenta en el Edomex derribaron árboles en distintos puntos, como el registrado cerca de la Plaza Ecatepec.

🚨#AlertaADN



🌧️⚠️ Se reportan fuertes afectaciones por las intensas lluvias en distintos puntos de Ecatepec, #Edomex pic.twitter.com/qu6cQYW4Vn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

Así se ven als inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

🌧️ #Importante🌊 Las intensas lluvias de esta tarde provocaron fuertes inundaciones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, #Edomex. Varias zonas presentan importantes acumulaciones de agua que complican la circulación



📹 Crónica NLD pic.twitter.com/2ZwAfy0UbB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

En Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec, la corriente de agua generada por las intensas lluvias, desciende con intensidad poniendo en riesgo a la población.

#Reportando ⛈️ | Fuerte bajada de agua y severos encharcamientosen Cd. Cuauhtémoc, #Ecatepec. 🔴



⚠️🌊 La corriente desciende con intensidad provocando acumulaciones de agua importantes. Tome sus precauciones y evite la zona.



🎥: Noticias Cd. Cuauhtémoc. pic.twitter.com/4JpkFYHe95 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 30, 2026

Las inundaciones en la zona de Venta de Carpio también provocan caos vial.

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