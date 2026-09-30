Inundaciones en CDMX y Edomex arrastran autos, árboles y provocan caos hoy 30 de septiembre | VIDEOS

Este miércoles 30 de septiembre se registraron fuertes lluvias en la CDMX y en el Edomex, las cuáles provocaron severas inundaciones. El mal clima en esta región del país se debe a la presencia de canales de baja presión combinados con inestabilidad atmosférica y un temporal de precipitaciones que afecta al Valle de México.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en las alcaldías: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Mientras que en el Edomex, las lluvias causaron inundaciones en los municipios de Ocoyoacac, Tlalnepantla y Naucalpan.
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Así fueron las inundaciones en la CDMX y el Edomex hoy 30 de septiembre
En la alcaldía Xochimilco, las fuertes lluvias generaron bajadas de agua cuya corriente terminó arrastrando incluso un vehículo.
Los fuertes vientos y la tormenta en el Edomex derribaron árboles en distintos puntos, como el registrado cerca de la Plaza Ecatepec.
Así se ven als inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.
En Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec, la corriente de agua generada por las intensas lluvias, desciende con intensidad poniendo en riesgo a la población.
Las inundaciones en la zona de Venta de Carpio también provocan caos vial.
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