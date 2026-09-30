Si la coladera de tu baño huele a drenaje, no siempre está sucia: esta causa es muy común y se arregla con un vaso de agua

Cuando la coladera del baño desprende olor a drenaje, la reacción habitual es tallarla o echarle cloro. Sin embargo, en muchos casos el problema no es la suciedad, sino un sifón seco: el agua que funciona como barrera contra los gases del alcantarillado se evapora cuando el desagüe pasa varios días sin usarse. Para resolverlo basta con verter agua por la coladera, aunque sea un vaso, y así la barrera vuelve a formarse.

De acuerdo con Aprende Institute, plataforma de formación en oficios, el sifón o trampa sanitaria es la curva de la tubería que retiene un tapón de agua para impedir que los olores del drenaje suban a la vivienda. A su vez, cuando la regadera, la tina o el bidé casi no se usan, esa agua desaparece y la casa pierde su principal protección contra el mal olor.

En tanto, Rotoplas, empresa especializada en conducción de agua, identifica esta falla por una señal clara: el olor aparece con fuerza tras varios días sin usar el baño, como ocurre en baños de visitas o al volver de vacaciones.

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¿Qué otras causas provocan olor a drenaje en el baño?

Si el olor regresa pocas horas después de echar agua, el origen está en otra parte de la instalación. En este sentido, las fuentes coinciden en cuatro causas:

Atascos parciales: restos de jabón, cabello y materia orgánica se descomponen en la tubería y generan un olor similar al de la materia fecal.

Uniones mal selladas: dejan escapar gases aunque no haya una fuga de agua visible.

Tuberías antiguas: la corrosión favorece la acumulación de bacterias y un olor metálico con humedad.

Ventilación deficiente: en baños sin ventana, la humedad persistente propicia la aparición de moho y hongos.

Coladera de baño Trucos para quitar olores en tu baño. (Grok)

¿Cómo quitar el olor a drenaje de la coladera por un atasco?

Cuando la causa son residuos acumulados, se sugiere una mezcla casera con cantidades precisas:

Ingredientes: 100 gramos de bicarbonato de sodio, medio litro de agua caliente y 200 mililitros de vinagre blanco.

Paso 1: vierte el bicarbonato directamente por el desagüe.

Paso 2: agrega la mezcla de agua caliente con vinagre y espera a que termine la reacción.

Paso 3: tapa el desagüe y déjalo actuar toda la noche.

Este tipo de remedio funciona como solución temporal y no corrige daños en la tubería.

¿Cuándo llamar a un plomero por olor a drenaje en casa?

Si el mal olor persiste después de limpiar el desagüe, cuando hay fisuras o fallas en las conexiones, la salida es reemplazar total o parcialmente la tubería con apoyo de un especialista. En juntas con desgaste menor, el sellado con silicona puede frenar la salida de gases.

Si tienes una regadera o un baño que casi no usas, echa agua en sus coladeras de forma periódica para que el sifón no se quede seco.

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