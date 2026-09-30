Costco remata lavadora LG de 22Kg carga superior con $3,500 de descuento por tiempo limitado en octubre 2026: trae función de ahorro de energía y autodiagnóstico desde tu celular

Si estás por cambiar la lavadora de tu casa y buscas algo que rinda más allá del lavado básico, esta LG de carga superior tiene varios puntos a favor: gran capacidad, un motor pensado para durar y hasta la posibilidad de que el propio equipo te avise si algo anda mal. Todo eso, en un modelo que hoy tiene un descuento de $3,500 pesos en Costco.
La promoción sobre esta lavadora, de 22 kilogramos y color negro, no va a estar disponible mucho tiempo más. Esto es lo que tienes que saber sobre el equipo y cuánto cuesta.
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¿Cuánto cuesta la lavadora LG en Costco y hasta cuándo dura la oferta?
La lavadora LG costaba inicialmente $17,999 pesos, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $14,499 pesos en Costco, es decir, con una rebaja de $3,500 pesos.
Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. El precio incluye el envío.
¿Qué funciones tiene esta lavadora LG de 22 kg a la venta en Costco?
La lavadora LG cuenta con el sistema de lavado 6 Motion DD, una tecnología que combina hasta 6 movimientos distintos para ofrecer “un excelente desempeño de lavado sin maltratar la ropa”. Además, el equipo a la venta en Costco tiene 8 programas de lavado disponibles con 3 temperaturas de lavado para elegir:
- algodón/normal
- carga pesada
- lavado profundo
- ropa impermeable
- edredón
- delicada
- lavado rápido
- limpieza de la tina
La lavadora carga superior también incorpora JetSpray, pensado para lograr un mejor enjuague de la ropa, y la función LG Smart Diagnosis, un sistema de autodiagnóstico que se activa desde el celular y permite detectar y solucionar problemas del equipo de forma práctica.
El motor es Inverter Direct Drive, que según indica la ficha del producto en Costco, ofrece un alto rendimiento de lavado, ayuda a ahorrar energía y cuenta con 10 años de garantía.
En cuanto a especificaciones técnicas, la lavadora funciona con electricidad, pesa 22 kilogramos y mide 69 cm de ancho, 73 cm de profundidad y 113 cm de alto. Está fabricada en acero, en color negro.
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