Costco remata lavadora LG de 22Kg carga superior con $3,500 de descuento por tiempo limitado en octubre 2026: trae función de ahorro de energía y autodiagnóstico desde tu celular

Si estás por cambiar la lavadora de tu casa y buscas algo que rinda más allá del lavado básico, esta LG de carga superior tiene varios puntos a favor: gran capacidad, un motor pensado para durar y hasta la posibilidad de que el propio equipo te avise si algo anda mal. Todo eso, en un modelo que hoy tiene un descuento de $3,500 pesos en Costco.

La promoción sobre esta lavadora, de 22 kilogramos y color negro, no va a estar disponible mucho tiempo más. Esto es lo que tienes que saber sobre el equipo y cuánto cuesta.

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¿Cuánto cuesta la lavadora LG en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La lavadora LG costaba inicialmente $17,999 pesos, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $14,499 pesos en Costco, es decir, con una rebaja de $3,500 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. El precio incluye el envío.

La lavadora LG 22 kg de carga superior está con descuento en Costco hasta el 4 de octubre de 2026. (Costco)

¿Qué funciones tiene esta lavadora LG de 22 kg a la venta en Costco?

La lavadora LG cuenta con el sistema de lavado 6 Motion DD, una tecnología que combina hasta 6 movimientos distintos para ofrecer “un excelente desempeño de lavado sin maltratar la ropa”. Además, el equipo a la venta en Costco tiene 8 programas de lavado disponibles con 3 temperaturas de lavado para elegir:

algodón/normal

carga pesada

lavado profundo

ropa impermeable

edredón

delicada

lavado rápido

limpieza de la tina

La lavadora carga superior también incorpora JetSpray, pensado para lograr un mejor enjuague de la ropa, y la función LG Smart Diagnosis, un sistema de autodiagnóstico que se activa desde el celular y permite detectar y solucionar problemas del equipo de forma práctica.

El motor es Inverter Direct Drive, que según indica la ficha del producto en Costco, ofrece un alto rendimiento de lavado, ayuda a ahorrar energía y cuenta con 10 años de garantía.

En cuanto a especificaciones técnicas, la lavadora funciona con electricidad, pesa 22 kilogramos y mide 69 cm de ancho, 73 cm de profundidad y 113 cm de alto. Está fabricada en acero, en color negro.

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