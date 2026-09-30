El Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas más destacadas y el perro xoloitzcuintle es el guía espiritual que acompaña a las almas a cruzar el río Apanohuayan para llegar al Mictlán y para homenajearlo Nike lanzó una edición Air Jordan 1 Mid.

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Nike lanza Air Jordan 1 Mid edición Día de Muertos

Para el diseño de estos tenis predominaron los tonos tierra y rosados en gamuza que hacen referencia al xolo.

Los tenis son de bota y están confeccionados en piel con una base de color café claro con gamuza rosa y pequeñas manchas oscuras. El logo tiene un diseño con distintos bordados color rojo con negro, blanco con negro y rosa. Las alas de Jumpman aparecen en la zona del tobillo.

Precio y dónde comprar los Air Jordan 1

Se tiene previsto que los Air Jordan 1 Mid Día de Muertos 2026 estén disponibles en tiendas de todo el mundo a partir de octubre pero por ahora, solo están disponibles en Nike de España y tienen un precio de 149,99 euros, es decir alrededor de 3 mil pesos.

La relación entre el xolo y el Día de Muertos

El xoloitzcuintle es una raza de perros que ha sido venerada desde tiempos prehispánicos pues se cree que estos animales eran guardianes de los espíritus que guiaban a las almas de los fallecidos en el camino al Mictlán.

Si la persona en vida había tratado mal a los animales, en especial a los perros, el Xolo se negaría a ayudarlo a pasar, de lo contrario el Xolo gustoso tomaría el alma de la persona y la pondría en su lomo para llevarlo a salvo al otro lado.

Según la leyenda si el Xolo es color negro podrá llevar las almas al otro lado del río, pero si el perro es color claro o blanco no podría atravesar el río pues significa que es muy joven y aún no ha alcanzado la madurez para realizar esta tarea.

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