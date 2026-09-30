El truco de Profeco para que los nopales duren más en el refrigerador: si compras los nopales ya limpios, te duran la mitad

Pocas cosas son tan mexicanas como un nopal recién cortado listo para terminar en una ensalada, acompañar unos huevos, pasar por el comal o convertirse en parte de un buen guisado. Sin embargo, si acostumbras comprarlos ya limpios para ahorrar tiempo, hay un detalle que conviene tomar en cuenta: al quitarles las espinas también se reduce el tiempo que pueden mantenerse frescos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que conservarlos con espinas ayuda a prolongar su frescura. Así que, si no planeas cocinarlos de inmediato, esos minutos que ahorras al comprarlos limpios pueden traducirse después en menos días dentro del refrigerador.

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¿Cómo guardar los nopales para que duren más?

La forma de elegirlos desde el mercado también hace diferencia. Si quieres llevarlos a casa para consumirlos durante los siguientes días, Profeco recomienda fijarse en varios detalles:

Buscar nopales de verde vibrante y textura firme

Evitar los que estén marchitos, demasiado blandos o tengan manchas oscuras o amarillentas

Guardarlos en una bolsa de plástico perforada o en el cajón de las verduras

o en el cajón de las verduras Si es posible, comprarlos con espinas y limpiarlos hasta el momento de cocinarlos

La razón está en la propia penca. Al quitar las espinas se hacen pequeños cortes que favorecen su deterioro. Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre conservación del nopal desespinado encontró una duración aproximada de 2 a 3 días, frente a 5 a 7 días cuando conserva las espinas, bajo las condiciones estudiadas.

Profeco no fija en su guía de 2026 un número exacto de días, pero sí coincide en algo importante: mantener las espinas ayuda a prolongar su frescura.

El nopal cuenta con importantes nutrientes. También cuenta con un bajo aporte calórico. (carlosrojas20/Getty Images/iStockphoto)

Un alimento que lleva siglos acompañando la mesa mexicana

Cuidar los nopales para que no terminen en la basura también significa aprovechar mejor un alimento profundamente ligado a México.

Profeco recuerda que el nopal es originario del país, formó parte de la alimentación desde tiempos prehispánicos y su importancia cultural llegó incluso a los símbolos nacionales. Hoy sigue siendo parte habitual de la cocina: en promedio, cada persona consume alrededor de 5.9 kilogramos al año.

Su presencia también se mantiene fuerte en el campo mexicano. Durante 2025, la Secretaría de Agricultura reportó una producción superior a 789 mil toneladas de nopalitos, con un valor de más de 3 mil 560 millones de pesos.

¿Por qué vale la pena poner más nopal en el plato?

Además de su historia y versatilidad, el nopal tiene una composición nutrimental que permite incorporarlo fácilmente a una alimentación variada.

La Secretaría de Agricultura destaca su contenido de:

Fibra

Vitamina C

Vitamina A

Calcio

Potasio

Magnesio

También cuenta con un bajo aporte calórico. La fibra, por ejemplo, favorece la digestión y ayuda a generar sensación de saciedad.

Por su parte, Biodiversidad Mexicana señala que los nopales destacan por su aporte de fibra y minerales y pueden formar parte de la alimentación de personas que viven con diabetes, dentro de una dieta adecuada a sus necesidades.

Y quizá una de sus mayores ventajas está en lo fácil que resulta llevarlo a la mesa. Puede prepararse asado, cocido, en ensalada, con huevo, en guisos, salsas o incluso bebidas.

Así que la próxima vez que compres nopales y no vayas a cocinarlos ese mismo día, llevarlos todavía con espinas puede valer la pena. Limpiarlos después toma unos minutos más, pero ayuda a conservarlos frescos por más tiempo, evitar desperdicios y aprovechar mejor uno de esos alimentos que han acompañado la cocina mexicana durante generaciones.

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