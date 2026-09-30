¡Oh, no! Mario Kart Tour ya no se podrá jugar en los teléfonos

Nintendo cerró oficialmente Mario Kart Tour y descartó que vaya a existir una versión sin conexión, así que después de permanecer activo siete años, los fans de este juego de carreras ya no podrán disfrutarlo desde sus teléfonos móviles.

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Cierra Mario Kart Tour

A partir de ahora, Mario Kart Tour ya no está disponible en los teléfonos móviles, al entrar a la aplicación lo único que puedes ver son las estadísticas de sus temporadas pasadas, pero se prevé que próximamente tampoco funcione esta opción.

Sin embargo, no todo son malas noticias pues parte del contenido de Mario Kart Tour ya se encuentra disponible en Deluxe a través del Booster Course Pass.

¿Qué es el Booster Course Pass y qué incluye?

Este pase es un contenido descargable de pago para el videojuego Mario Kart 8 Deluxe en Nintendo Switch e incluye 48 circuitos clásicos y remasterizaciones de las pistas Super Mario Kart, Mario Kart 64, Double Dash!!, Wii, DS, 7 y Mario Kart Tour.

También se añaden nuevos personas como Birdo, Diddy Kong, Funky Kong y Pauline. Puedes adquirirlo en la Nintendo eShop o esta incluido en la suscripción activa a Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión.

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