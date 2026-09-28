Mario López, técnico en lavadoras: “El exceso de jabón es un enemigo silencioso: provoca un efecto contraproducente en el tambor porque no limpia y crea una película pegajosa que traerá problemas”

Mario López, especialista en reparación de lavadoras, advirtió que verter demasiado detergente destruye las fibras de la ropa y genera averías costosas en el tambor del equipo.

El técnico derrumbó un mito común al señalar de forma directa que “los detergentes no limpian la ropa, lo que realmente limpia es el agua”. El exceso de jabón satura el tazón y provoca que la suciedad se deposite de nuevo sobre los tejidos.

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¿Por qué el exceso de detergente contamina la ropa en la lavadora?

López explica que el jabón únicamente contiene tensoactivos para ayudar a que el agua desprenda la mugre y la mantenga en suspensión. Utilizar producto de más anula el lavado mecánico en el tambor, formando un colchón de espuma que impide el roce necesario entre las prendas.

El especialista detalló que la saturación de producto provoca consecuencias graves para los textiles y el electrodoméstico:

El exceso de jabón no disuelto hace que la mugre se fije otra vez en los hilos de la ropa.

otra vez en los hilos de la ropa. Los residuos químicos atrapados en las fibras dejan las telas rígidas y propensas a romperse.

El detergente acumulado en la tina crea un caldo de cultivo para bacterias y moho que genera mal olor.

Detergente en la lavadora El exceso de jabón líquido puede ser perjudicial para el funcionamiento de tu equipo. (Imagen generada con IA)

¿Cómo ajustar la dosis de jabón en la lavadora para evitar el mal olor y cuidar el tambor?

El especialista enfatizó que solo se requiere una pequeña cantidad, precisando que de dos a tres cucharadas por carga son suficientes para lograr un ciclo impecable. Medir el insumo evita el gasto innecesario de dinero y previene llamadas al servicio de reparación.

Sustituir el suavizante por vinagre de limpieza o vinagre industrial remueve los depósitos de jabón viejos y elimina la electricidad estática de las prendas de forma natural. Este hábito protege las mangueras internas y mantiene el equipo libre de bacterias.

Ajustar el uso del detergente previene la acumulación de residuos en las tuberías del hogar. Cuidar la tina con las dosis correctas garantiza una larga vida útil para la lavadora.

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