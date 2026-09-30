Liverpool remata cámara de seguridad Ring que te deja ver quién toca tu puerta desde el celular: cuesta menos de la mitad y tiene envío gratis

Liverpool ofrece el Video Doorbell de Ring, una cámara wifi de seguridad para exteriores, con un descuento de $1,350 pesos sobre su precio original. El equipo permite ver, en tiempo real y desde el celular, quién toca la puerta de la casa. Esto es lo que tienes que saber del aparato.

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¿Cuánto cuesta la cámara wifi Ring en Liverpool y qué opciones hay de financiamiento?

El precio original del equipo era de $2,399 pesos, pero con el descuento aplicado queda en $1,049 pesos, lo que representa menos de la mitad de su valor inicial. La cámara wifi puede financiarse a 3 o 6 meses sin intereses con tarjetas Liverpool, con una mensualidad de hasta $174.83 pesos a 6 meses. Con otras tarjetas, la opción disponible es a 3 meses sin intereses.

El envío es gratuito a todo el país, con la posibilidad de recibirlo a domicilio o retirarlo en tienda mediante Click & Collect.

La cámara de seguridad Ring tiene un descuento de más de la mitad en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué características tiene la cámara wifi Ring a la venta en Liverpool?

La cámara wifi Ring cuenta con un ángulo de visión de 160° diagonal, 140° horizontal y 80° vertical, y aprovecha la tecnología Ring Vision, que combina hardware, software y una resolución de video de 2K para ofrecer, según describe la ficha del producto, “la mejor calidad de imagen”. Sumado a eso, esta cámara de seguridad incorpora componentes TrueView, un motor de procesamiento diseñado para preservar los detalles originales de las imágenes.

Sus sensores mejorados permiten captar colores reales y detalles en 2K incluso en la oscuridad, gracias a la función de vista de poca luz, que aprovecha la iluminación urbana cercana para lograr una imagen clara y colorida a cualquier hora.

El aparato a la venta en Liverpool envía notificaciones en tiempo real al celular o la tablet cuando detecta actividad en el hogar, y permite ver video en vivo, con audio bidireccional y cancelación de ruido. También cuenta con detección de movimiento avanzada, zonas de privacidad personalizables y una sirena de seguridad que puede activarse a distancia.

El diseño de la cámara está pensado para resistir distintos climas, con un rango de temperatura de funcionamiento de entre -20 °C y 50 °C. Su montaje es sencillo, y es compatible con Amazon Alexa. Puede alimentarse con batería recargable desmontable, cable de alimentación o energía solar, y tiene un consumo de 25 W. El equipo tiene un año de garantía del fabricante.

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