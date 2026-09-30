¿Por qué se regalan carritos Hot Wheels hoy 30 de septiembre de 2026 y de dónde nació la tendencia?

¿Ya tienes listo tu ramo de carritos Hot Wheels? Sí, aunque no lo creas, este 30 de septiembre es una fecha muy especial, pues es el día de regalar carritos Hot Wheels, que muchas veces, también van acompañados con flores azules.

Si todavía no sabes de qué se trata, en adn Noticias, te contamos de dónde nació la tendencia y qué significa regalar estos icónicos carritos.

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¿Qué significa regalar Hot Wheels el 30 de septiembre?

¡No te quedes atrás! Si todavía te estás preguntando por qué todo el mundo está regalando carritos Hot Wheels, principalmente a los hombres, a continuación te explicamos de qué se trata.

No todo es regalar flores amarillas. Esta divertida tendencia nació en TikTok como una propuesta para tener una celebración viral que estuviera, principalmente, enfocada en tener un detalle para los hombres.

Pero, ¿por qué los carritos Hot Wheels? La elección nació de la nostalgia, pues este tipo de juguetes forman parte de la infancia de muchas generaciones. Recibir un carrito Hot Wheels es un pequeño detalle que remonta principalmente a los hombres a sus primeros años de vida.

¿Por qué se regala flores azules con Hot Wheels?

La tendencia creció en la red social china y derivó en tutoriales de cómo regalar los carritos a tu persona especial. De esta manera, nacieron los famosos ramos de carritos Hot Wheels, que incluso ya se venden hechos y listos para regalar.

Las flores azules son simplemente un complemento para que tu regalo luzca mucho más vistoso. Se usan de color azul, simplemente, porque se trata de un color que culturalmente se ha relacionado con el sexo masculino.

Aunque no se trata de día festivo oficial, si quieres participar en esta divertida tendencia recuerda que tú puedes personalizar tu regalo. Usa tu creatividad, los detalles que conozcas de la persona a la que le quieres hacer el regalo y elige los carritos a tu gusto. ¿Te unirás al Día de regalar carritos Hot Wheels? Cuéntanos en nuestras redes sociales.

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