Costco remata secadora LG de gas 22Kg carga frontal con pedestal y sensores con IA: el ahorro es de $5,500 y la oferta tiene fecha límite

Costco tiene una promoción pensada para quienes dicen basta a las demoras en el secado de la ropa en los días de lluvia. La cadena de ventas tiene la secadora de gas LG de 22 kilogramos, de carga frontal y con pedestal incluido, con un descuento de $5,500 pesos sobre su precio original.

La oferta incluye envío, pero es por tiempo limitado.

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¿Cuánto cuesta la secadora LG en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La secadora, identificada con el modelo DF22WV2SR, costaba inicialmente $21,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $16,499 pesos, es decir, con una rebaja de $5,500 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. El precio incluye el envío.

El electrodoméstico está disponible en Costco con descuento hasta el 18 de octubre de 2026. (Costco)

¿Qué funciones tiene esta secadora LG a la venta en Costco?

Según describe la ficha del producto en Costco, el equipo cuenta con la función AI Sensor Dry, que ajusta automáticamente la temperatura de secado según el análisis que hacen sus sensores con inteligencia artificial. También incorpora un sensor de velocidad de secado, que reduce o aumenta la velocidad de centrifugado para disminuir la vibración durante el ciclo.

El equipo cuenta además con conectividad LG ThinQ, que permite controlar la secadora desde el smartphone en cualquier momento y lugar. Tiene panel LED, puerta con marco plateado (Silver Rim) y frente de vidrio, seguro para niños y 10 programas de secado disponibles.

Entre sus funciones adicionales se encuentra Speed Dry, para secados más rápidos, y un sensor de flujo integrado. La tina es de tipo Alcosta.

En cuanto a dimensiones, el equipo disponible con descuento en Costco mide 76 cm de ancho, 69 cm de profundidad y 135 cm de alto, con un peso de 61.7 kg. Está disponible en color blanco.

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