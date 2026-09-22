Bodega Aurrera rebaja en menos de $200 juego de 3 cuchillos Tramontina para asado y frutas de 5 pulgadas de acero inoxidable y fácil de limpiar

Bodega Aurrera tiene en rebaja el juego de cuchillos Tramontina Usual, pensado para asado y frutas, con un descuento de $21 pesos sobre su precio original. Son tres piezas de 5 pulgadas, de esas que nunca están de más tener a mano en la cocina.

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¿Cuánto cuesta el juego de cuchillos Tramontina en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

El set de 3 cuchillos Tramontina costaba inicialmente $210 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $189 pesos, es decir, con una rebaja de $21 pesos.

Para quienes quieran comprar este juego de cuchillos o varios de ellos, pueden aprovechar la opción de mensualidades fijas que ofrece la tienda. Entre las promociones bancarias, BBVA ofrece 3 meses de $94.50 pesos o 12 meses de $23.63 pesos, ambas opciones con un total de $283.50 pesos. Con CrediBodega, las opciones son 4 meses de $82.69 pesos o 18 meses de $18.38 pesos, con un total de $330.75 pesos en ambos casos.

Cuchillos Tramontina Bodega Aurrera ofrece el set con descuento y opciones de pago a meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este set de cuchillos Tramontina?

El set de cuchillos Tramontina está fabricado con láminas de acero inoxidable y mangos de polipropileno, pensados para ofrecer mayor resistencia y comodidad al usarlos. Según describe la ficha del producto, es un juego “práctico y útil en la cocina”, ideal para tener siempre en el hogar.

Otro punto a favor es que los cuchillos son aptos para lavavajillas, indica Bodega Aurrera, por lo que puedes colocarlos en el aparato sin temor a que pierdan su calidad.

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