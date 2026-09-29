Walmart remata licuadora Ninja Professional 3 velocidades de 2.1 litros con $860 pesos de descuento

Preparar smoothies profesionales para el desayuno familiar, moler hielo para bebidas refrescantes durante fines de semana calurosos y batir proteínas después del entrenamiento requiere disponer de una licuadora doméstica con potencia real. La licuadora Ninja Professional BL610 de 2.1 litros está en oferta en Walmart con motor de 1,000 watts, tres velocidades ajustables, función Pulse y cuchillas Total Crushing diseñadas específicamente para pulverizar hielo en segundos.

Este modelo se cotiza actualmente en $1,639 pesos frente al precio original de catálogo de $2,499 pesos, con un ahorro directo de $860 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $136.58 pesos cada uno.

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Características de la licuadora Ninja Professional en oferta en Walmart

La licuadora cuenta con motor de 1,000 watts de potencia junto a las cuchillas Total Crushing y la jarra XXL de 2.1 litros, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a las licuadoras convencionales del segmento accesible que suelen limitar la potencia a 500 o 700 watts. La potencia de 1,000 watts permite triturar hielo directamente sin necesidad de agua adicional, pulverizar frutos secos hasta polvo fino o preparar mantequillas caseras de almendras y cacahuates con textura profesional en pocos segundos.

Licuadora Ninja Professional en Walmart (Walmart)

Las cuchillas Total Crushing de acero inoxidable están diseñadas específicamente por Ninja para maximizar la eficiencia del motor con ángulos de corte optimizados. La jarra XXL de 2.1 litros sirve para preparar bebidas para toda la familia en una sola tanda de licuado, jugos verdes, batidos post entrenamiento o smoothies grupales durante reuniones familiares.

Entre sus características destacan:

Marca Ninja modelo Professional BL610

modelo Potencia 1,000 watts premium

premium 3 velocidades ajustables más función Pulse

ajustables más función Capacidad jarra 2.1 litros (72 onzas)

(72 onzas) Color negro premium

premium Cuchillas Total Crushing de acero inoxidable

de acero inoxidable Total Crushing Technology para hielo pulverizado

para hielo pulverizado Jarra BPA-Free plástico premium resistente

plástico premium resistente Base con motor 1000W estabilidad reforzada

Garantía oficial Ninja México

La licuadora cuenta con garantía oficial Ninja México cubriendo defectos de fabricación en el motor de 1,000 watts, sistema electrónico interno, cuchillas Total Crushing, jarra BPA-Free y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica. La cobertura estándar del segmento electrodomésticos premium suele incluir un año en partes generales y período extendido en el motor Ninja según política vigente del fabricante.

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