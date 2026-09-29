¿Bolsa de papel o de plástico? Cómo guardar el pan de muerto para que no se ponga duro ni le salga moho

Elegir una bolsa de papel es la mejor alternativa para conservar el pan de muerto suave y crujiente hasta por tres días, mientras que usar una bolsa de plástico a temperatura ambiente atrapa la condensación y genera el ambiente húmedo perfecto para que el moho aparezca en menos de 72 horas. Al tratarse de un alimento higroscópico que absorbe fácilmente la humedad de su entorno, encerrarlo en empaques impermeables arruina la azucarada superficie tradicional y ablanda la miga, por lo que los panaderos explican que reservar el uso del plástico únicamente para la congelación hermética resulta la clave definitiva para prolongar su vida útil durante las celebraciones del Día de Muertos.

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¿En qué tipo de bolsa se debe guardar el pan de muerto para evitar el moho y la dureza?

Las bolsas de papel kraft, el papel encerado y las fundas de lino o tela transpirable son las opciones ideal para el consumo inmediato porque permiten que el pan respire. Estos empaques porosos evitan que el alimento se encierre en su propio vapor y ayudan a mantener la corteza crujiente sin que la miga se ponga dura.

Para conservar la frescura de la pieza a temperatura ambiente conviene elegir el empaque correcto según el tiempo de almacenamiento:

Bolsas de papel o parafina: permiten la salida de humedad y conservan la consistencia original por dos a tres días.

permiten la salida de humedad y conservan la consistencia original por dos a tres días. Telas transpirables de lino: protegen la cobertura de azúcar y evitan la condensación durante el consumo diario.

protegen la cobertura de azúcar y evitan la condensación durante el consumo diario. Bolsas de plástico de polietileno: funcionan únicamente si el pan se guarda dentro del refrigerador o congelador para evitar bacterias.

Pan de Muerto. Su correcta conservación alarga su vida. (Crédito: Pixabay)

¿Cuánto tiempo dura el pan de muerto fresco y cómo se puede congelar?

El pan dulce artesanal almacenado a temperatura ambiente debe consumirse en un plazo máximo de tres días antes de perder sus propiedades. Guardar las piezas dentro del refrigerador prolonga su duración hasta por una semana, mientras que la congelación extiende su vida útil hasta por tres meses.

El National Center for Home Food Preservation y el Código de Prácticas del Codex Alimentarius (FAO/OMS) recomiendan mantener los alimentos a -18 °C en empaques herméticos. José Roldán, Panadero Mundial del Año 2025, aconseja cortar el pan en porciones antes de congelarlo para retirar solo la cantidad que se va a comer y evitar el desperdicio.

La mejor forma de conservar el pan de muerto (Miguel_SR)

¿Cómo se puede recuperar la textura esponjosa del pan de muerto si ya se puso duro?

Descongelar las porciones a temperatura ambiente y calentarlas durante unos minutos en el horno o en una tostadora devuelve la firmeza a la corteza y suaviza la miga. Este proceso térmico regenera los aceites y azúcares de la masa tradicional.

Humedecer ligeramente la superficie con unas gotas de agua antes de aplicar calor indirecto ayuda a hidratar las piezas que comenzaron a endurecerse. Aprovechar cada porción congelada protege el presupuesto de las familias mexicanas durante las celebraciones del Día de Muertos.

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