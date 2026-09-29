Alumno mata a su maestra frente a otros estudiantes en una escuela de Eslovaquia

Un alumno mató a su maestra frente a toda la escuela. El joven de solo 13 años de edad ingresó con un arma blanca a su escuela secundaria al noroeste de Eslovaquia y apuñaló a dos profesoras y a una estudiante.

La maestra de 61 años de edad falleció en el lugar a consecuencia de las graves lesiones provocadas con un cuchillo. Te contamos los detalles de este lamentable caso.

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¿Qué pasó en la escuela en Eslovaquia?

Este martes 29 de septiembre se reportó un ataque con cuchillo en una escuela secundaria ubicada en la aldea de Staskov, cerca de la frontera checa.

Según los primeros reportes policiales, el adolescente ingresó a la escuela armado con un cuchillo, que utilizó para atacar a una profesora de 61 años de edad. La mujer falleció en el interior de la escuela.

En Eslovaquia, un alumno de 13 años perpetró un ataque con cuchillo en una escuela local dejando como saldo una profesora muerta. Más detalles: https://t.co/cPYXLOLgFk pic.twitter.com/jqFglfvlm3 — Televen (@Canal_Televen) September 29, 2026

No obstante, el ataque no terminó ahí, el estudiante también se lanzó en contra de otra maestra de 44 años, a quien apuñaló en el pecho; sin embargo, la docente se reporta fuera de peligro. No así, una estudiante que también resultó lesionada y, de acuerdo con el ministro de Sanidad, Kamil Sasko, se reporta en “estado grave y crítico”.

¿Qué pasó con el alumno que atacó a su maestra en Eslovaquia?

La policía eslovaca informó que lograron detener al adolescente, quien ya está siendo investigado por la Oficina para la Lucha contra el Crimen Organizado (UBOK) por el delito de asesinato premeditado.

Hasta el momento, no hay un reporte oficial de cuáles fueron los motivos del ataque. No obstante, trascendió que el adolescente que vide solo con su abuela, deseaba ser monagullio; sin embargo, la mujer no se lo permitió debido a su bajo rendimiento académico. Se cree que realizó el crimen por frustración.

Por su parte, el presidente de la nación, Peter Pellegrini, dijo estar conmocionado por la ola de violencia en las escuelas. El primer mandatario acusó a la violencia difundida principalmente por las redes sociales. Se trata del caso número 11 desde 2025.

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