Así funciona One UI 9: las 5 herramientas de IA de Samsung que transformarán tu día a día

Aprovechar al máximo las funciones inteligentes integradas en los smartphones modernos representa una diferencia sustancial entre usar el dispositivo con las apps predeterminadas y descubrir cómo la inteligencia artificial puede simplificar las tareas cotidianas más repetitivas. El sistema One UI 9 de Samsung responde a este contexto con cinco herramientas específicas de Galaxy AI que reconocen el contenido en pantalla, editan videos y fotos con inteligencia integrada, generan resúmenes personalizados del día y ofrecen transparencia sobre el uso de la información personal por parte de los asistentes AI.

Según la información oficial publicada por Samsung México en su sitio corporativo, la nueva versión One UI 9 se lanzó inicialmente para Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, con actualización gradual programada para más dispositivos Galaxy compatibles durante los próximos meses según cronograma oficial del fabricante surcoreano.

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Las 5 herramientas de inteligencia artificial que integra One UI 9 de Samsung

Samsung identifica cinco herramientas verificables oficiales de Galaxy AI integradas en el sistema One UI 9 que transforman las tareas cotidianas del smartphone según diferentes categorías de uso.

Samsung One UI 9 (Samsung.)

Now Nudge : ofrece sugerencias inteligentes en tiempo real según lo que aparece en pantalla en cada momento, por ejemplo abrir el Calendario o Mapas desde una conversación por mensajes sin cambiar manualmente entre aplicaciones. Funciona con Samsung Messages, Google Messages, Google Chat y sugerencias inteligentes en el teclado según el contexto detectado por Galaxy AI.

: ofrece sugerencias inteligentes en tiempo real según lo que aparece en pantalla en cada momento, por ejemplo abrir el Calendario o Mapas desde una conversación por mensajes sin cambiar manualmente entre aplicaciones. Funciona con Samsung Messages, Google Messages, Google Chat y sugerencias inteligentes en el teclado según el contexto detectado por Galaxy AI. My FanCam : reencuadra videos ya grabados en gran angular directamente desde la aplicación Galería, generando clips centrados automáticamente en una persona específica con seguimiento automático mediante inteligencia artificial. Permite ajustar la relación de aspecto del clip final para redes sociales sin edición manual.

: reencuadra videos ya grabados en gran angular directamente desde la aplicación Galería, generando clips centrados automáticamente en una persona específica con seguimiento automático mediante inteligencia artificial. Permite ajustar la relación de aspecto del clip final para redes sociales sin edición manual. Photo Assist (por voz) : permite editar fotos en la Galería mediante comandos de voz naturales describiendo los cambios deseados sin necesidad de escribir prompts detallados. Compatible con 41 idiomas incluidos español, inglés, francés y portugués, aplica marca de agua visible en la imagen final para indicar que fue generada por AI según los estándares oficiales Samsung.

: permite editar fotos en la Galería mediante comandos de voz naturales describiendo los cambios deseados sin necesidad de escribir prompts detallados. Compatible con 41 idiomas incluidos español, inglés, francés y portugués, aplica marca de agua visible en la imagen final para indicar que fue generada por AI según los estándares oficiales Samsung. Now Brief : brinda resúmenes e insights hiperpersonalizados del día, rutinas e información clave de un vistazo con botones de acción directa para ir inmediatamente a una tarea específica como abrir la app de música preferida u obtener indicaciones al calendario. En dispositivos plegables como Galaxy Z Flip8, se muestra optimizado para la FlexWindow externa.

: brinda resúmenes e insights hiperpersonalizados del día, rutinas e información clave de un vistazo con botones de acción directa para ir inmediatamente a una tarea específica como abrir la app de música preferida u obtener indicaciones al calendario. En dispositivos plegables como Galaxy Z Flip8, se muestra optimizado para la FlexWindow externa. Alertas de Privacidad e Historial de IA: panel integrado que supervisa el uso de permisos por parte de las aplicaciones instaladas y muestra en un solo lugar todas las acciones que los asistentes AI han realizado por el usuario durante las últimas 24 horas. Utiliza inteligencia artificial para identificar aplicaciones que hacen uso excesivo de la ubicación precisa o intentan acceder innecesariamente a permisos en segundo plano.

Se recomienda verificar la compatibilidad específica del modelo Samsung Galaxy con las funciones de Galaxy AI dado que la disponibilidad puede variar según el modelo del dispositivo, la versión del sistema operativo y la región geográfica. La mayoría de las herramientas requiere iniciar sesión con una Samsung Account para funcionar correctamente y algunas funciones específicas requieren conexión activa a internet para procesar los datos en la nube.

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