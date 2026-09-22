WhatsApp deja de funcionar en estos celulares Android desde este mes: revisa si el tuyo ya se quedó sin la app

Desde septiembre de 2026, WhatsApp dejó de estar disponible en dispositivos con Android 5.0 e inferiores, según confirmó la propia empresa en su página de soporte. El cambio se hizo efectivo a partir del día 8 de este mes.

La compañía también anunció que dejará de admitir dispositivos con iOS 15.1, aunque en ese caso el plazo se extiende hasta el 30 de noviembre. Estos son los motivos y el paso a paso para verificar si tu celular aún admite la aplicación.

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¿Qué celulares Android se quedaron sin WhatsApp?

Entre los dispositivos Android donde la aplicación ya no funciona se encuentran modelos de varias marcas: de Samsung, el Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend Lite, Galaxy Core y Galaxy Ace 2; de LG, el Optimus L3 II, Optimus L5 II, Optimus F5 y Optimus L7 II; de Huawei, el Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2; y de Sony, el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

En el caso de Apple, los iPhone 6, 6 Plus y 5s ya no pueden usar WhatsApp desde 2025, ya que quedaron limitados a iOS 12. El iPhone 6s, 6s Plus y la serie iPhone 7 todavía pueden seguir usando la app, siempre que se actualicen a iOS 15.5 o una versión posterior.

Revisar la versión del sistema operativo es necesario para saber si WhatsApp seguirá funcionando.

¿Cómo saber qué versión de sistema operativo tiene mi celular?

Quienes sospechen que WhatsApp podría dejar de funcionar en su celular y quieren saber qué versión de sistema operativo tiene su dispositivo, pueden averiguarlo de forma sencilla. En Android, hay que ir a Ajustes, desplazarse hasta la sección “Acerca del teléfono” y ahí se puede consultar la versión instalada, con la opción de actualizarla si está disponible.

En iPhone, el camino es entrar a Configuración, ir al apartado General y revisar la información del dispositivo, donde figura la versión de iOS.

Según explica WhatsApp en su comunicado oficial, la decisión de qué sistemas operativos siguen recibiendo soporte se revisa periódicamente. Cada año, la compañía analiza qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen menor cantidad de usuarios, ya que suelen carecer de las últimas actualizaciones de seguridad o de las funciones necesarias para ejecutar la aplicación.

Actualmente, WhatsApp recomienda el uso de teléfonos con Android 6.0 o versiones más recientes, y iPhones con iOS 15.1 o posterior —aunque, a partir del 30 de noviembre de 2026, solo se admitirán equipos con iOS 15.5 en adelante—. Antes de que un sistema operativo deje de ser compatible, la compañía envía notificaciones dentro de la app recordando al usuario que debe actualizar su equipo.

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