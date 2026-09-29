Profesor del IPN arroja cuaderno de alumna en CECyT 4 y causa indignación en redes sociales | VIDEO

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) exhibieron a un profesor por sus tratos humillantes en clase. Con ayuda de un video viral, los jóvenes estudiantes del CECyT 4 “Lázaro Cárdenas” demostraron que su profesor les arrojaba los cuadernos al piso.

El video en el que el profesor del IPN le da un trato denigrante a los estudiantes se viralizó rápidamente en redes sociales y causó indignación entre los internautas. Te contamos los detalles de este caso.

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Captan al profesor arrojando los libros a sus alumnos

En las redes sociales circula un video viral que llamó la atención y generó polémica entre los internautas, pues en el clip se puede ver a un profesor del IPN dando clase. En el video se escucha al profesor decir: “Chica, cero, cero de cero”, mientras sujeta el cuaderno de trabajo de una alumna y se lo arroja al piso frente a toda la clase.

De inmediato, la estudiante se acerca para levantar su cuaderno del suelo. Luego se aleja rápidamente.

Un profesor del CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”, del #IPN, fue exhibido en redes sociales luego de arrojar al piso el cuaderno de una #estudiante tras revisar su trabajo. En el video, grabado durante una clase del turno vespertino, se escucha al docente decir “cero, cero de cero” antes… pic.twitter.com/rXPcSc0fOg — Uno TV (@UnoNoticias) September 28, 2026

Al parecer, se trata de un modus operandi del profesor, pero esta vez, los alumnos se encargaron de documentar este trato denigrante para poder exhibir en redes sociales este comportamiento reprobable.

¿IPN sanciona a profesor del CECyT que humilla a alumnos en clase?

Hasta el momento, el IPN no ha dado a conocer su postura sobre el trato denigrante que este profesor del CECyT 4 le da a sus estudiantes.

Asimismo, el docente en cuestión tampoco ha ofrecido una disculpa pública a los estudiantes. No obstante, en redes sociales sí se ha criticado la actitud del docente.

“Para eso quieren que no haya celulares en las escuelas, para que no se vea lo mal que está la educación” y “¡En cualquier lugar nadie, nadie merece ser tratado de manera grosera!”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

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