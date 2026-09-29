Bodega Aurrera pone en rebaja sofá cama reclinable Oxford de 3 posiciones: es de espuma de alta densidad y tiene descuento de $3,166

Bodega Aurrera tiene en rebaja un sofá cama reclinable Oxford ideal para quienes quieren aprovechar al máximo cada mueble y cada rincón sin perder elegancia. El sillón se puede comprar en la tienda con un descuento de más de $3,000 pesos y con hasta 12 MSI.

Esto es lo que tienes que saber sobre el producto y las opciones de compra.

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¿Cómo es el sofá cama reclinable Oxford a la venta en Bodega Aurrera?

El sofá cama reclinable es de tamaño matrimonial está fabricado con madera de pino estufada y cuenta con tapizado en lino en color gris oxford, con acabado abotonado, una combinación que aporta elegancia al hogar. El acojinamiento está hecho con hule espuma de alta densidad, pensado para mayor confort y durabilidad.

El mueble a la venta en Bodega Aurrera es de tres posiciones, lo que permite transformar el sofá en una cama matrimonial. Sus medidas son: 75 cm de altura, 190 cm de largo y 100 cm de profundidad, un dato importante a tener en cuenta antes de hacer la compra para asegurarte de que encaja bien en tu hogar.

El sofá cama se puede comprar en hasta 12 MSI en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Cuánto cuesta el sofá cama en Bodega Aurrera?

El sofá cama Verso de tres posiciones tiene un valor actual de $5,459 pesos en Bodega Aurrera. Esto representa un ahorro de $3,166 pesos sobre el precio original (de $8,625 pesos).

Además del descuento, la tienda ofrece opciones de financiamiento en hasta 12 meses sin intereses (MSI) con diferentes tarjetas. Las opciones son:

3 MSI de $1819.67

6 MSI de $909.83

9 MSI de $606.56

12 MSI de $454.92

El modelo de sofá ya se puede comprar con rebaja en la tienda online en color gris oxford, aunque hay otras opciones de color con diferentes valores.

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