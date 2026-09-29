Expertos revelan 6 señales de alerta claves para detectar cáncer en mascota

Si tienes mascotas, hablar de sus salud es un tema importante pues aunque hay enfermedades que se relacionan con la edad también pueden aparecer otras enfermedades que pueden provocar la muerte, como es el caso del cáncer, y aquí te decimos cómo detectar los primeros signos de alerta.

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Síntomas que no debes pasar por alto en tu mascota

El Manual Veterinario de Merck y centros especializados como Cornell y VCA dieron a conocer algunas de las señales que se deben tomar en cuenta y poder detectar a tiempo una enfermedad.

Es importante realizar revisiones periódicas a tu perro o gato para detectar bultos, algunos pueden ser benignos, inflamatorios o estar relacionados con otras condiciones. Debes revisar que no aumenten de tamaño, cambien de forma o comience a sangrar o ulcerarse.

La pérdida de peso y cambios en su dieta puede ser una señar de alerta ya que puede estar relacionado como problemas gastrointestinales, infecciones, enfermedades renales y en casos extremos cáncer.

Si detectas una herida que tarda en cicatrizar, una lesión que sangra o tiene una secreción anormal es importante que lo lleves a revisión.

Otra señal de alerta es el vómito o diarrea, pues cuando están acompañados de pérdida de peso, falta de apetito y debilidad pueden ser síntomas de que algo no esta bien.

Cuando tu mascota parece estar cansado y tiene dificultad para respirar, algunos tumores pueden provocar dificultad respiratoria y menor tolerancia al ejercicio.

En general, un cambio en su comportamiento puede ser una señal de alerta, algunos gatos se esconden, dejan de jugar, son menos activos, pierden resistencia o parecen tener dolor.

Por ello, se recomienda realizar revisiones en casa y acudir al veterinario al menos una vez al año para realizarle estudios a tu perro o gato.

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