Ni soda cáustica ni agua hirviendo: cómo destapar el fregadero de la cocina sin llamar al plomero

Si el agua empieza a acumularse y el desagüe tarda en vaciarse, no te apresures a usar soda cáustica ni a verter agua hirviendo. En muchos casos, la solución está en una reacción simple y eficaz: bicarbonato y vinagre blanco, un producto multiuso. Este truco no es milagroso en bloqueos profundos, pero sí ayuda a deshacer grasa, restos de cocina y olor acumulado sin poner en riesgo la instalación.

Expertos de Teka, cadena reconocida de electrodomésticos, recomiendan primero retirar el filtro o rejilla, agregar al desagüe bicarbonato, que suele utilizarse también en lavadoras, vinagre blanco y dejar que la mezcla haga espuma durante unos minutos. Entonces enjuagar con agua y revisar si el flujo mejora. Si el atasco sigue presente, repite la operación sin excederte ni mezclar productos químicos. El truco funciona mejor si lo usas como primera línea y no como última carta.

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Los mejores trucos ecológicos y caseros para desatascar la tubería sin químicos

La combinación de bicarbonato y vinagre blanco es la más conocida por una razón simple: la reacción que genera ayuda a descomponer residuos orgánicos y grasa atrapada en la tubería. Si tú tienes la rejilla bien limpia, esta mezcla suele funcionar primero. Lo importante es no exagerar la cantidad ni meter luego productos distintos, porque el agua y los restos pueden terminar compactándose.

Consejos para mantener limpio el fregadero. (Crédito: Pixabay / fede13)

También puedes probar la fórmula triple acción con sal, bicarbonato, que suele utilizarse para quitar el mal olor en prendas, y vinagre, útil cuando hay olor fuerte y acumulación vieja. Otro método muy práctico es usar limón y sal para atacar la grasa superficial, especialmente si el problema es más de residuos de cocina que de un bloqueo profundo.

En algunos casos, un poco de lavavajillas concentrado ayuda a soltar la suciedad pegajosa, aunque siempre conviene enjuagar bien después. Y si no quieres químicos, una alternativa menos recomendada pero ampliamente mencionada es un refresco de cola, por su acidez; no es la mejor opción ni la más limpia, pero puede servir en emergencias puntuales.

Los riesgos del agua a 100 °C en el PVC y cómo prevenir futuros atascos

El agua hirviendo no es un remedio universal, y menos en instalaciones de PVC. El calor extremo puede provocar que el material se vuelva más flexible, debilite juntas y acorte la vida útil del sistema. A su vez, la grasa derretida puede desplazarse y volver a endurecerse más abajo, generando un atasco más difícil de quitar. Por eso, cuando notas que el desagüe se va cerrando, es mejor usar agua tibia y paciencia que una solución térmica fuerte.

La soda cáustica y otros productos agresivos también hay que dejarlos de lado. No solo dañan las tuberías y pueden irritar la piel o los ojos, sino que suelen mezclarse con residuos de cocina y producir vapores incómodos. Si quieres evitar problemas, lo mejor es usar herramientas mecánicas sin químicos: un destapador, una sonda o la limpieza manual de la rejilla.

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