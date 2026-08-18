CDMX desperdicia gran parte del agua que trae de otros estados por fugas: el dato que alarma

La Ciudad de México enfrenta una paradoja hídrica: mientras busca traer agua potable desde otros estados para garantizar el abasto de millones de habitantes, una cantidad considerable de líquido se pierde antes de llegar a los hogares, debido a fugas y problemas en la infraestructura hidráulica.

Expertos señalan que el volumen de agua que se pierde en fugas en la capital del país prácticamente equivale al que la ciudad obtiene de fuentes ubicadas en otros estados como el Estado de México y Michoacán.

Sin embargo, el problema no es nuevo, datos oficiales de Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de la CDMX con información de SACMEX, indican que en 2022, el agua no contabilizada representó 52.19% del volumen producido; este indicador incluye pérdidas por fugas, errores de medición, tomas no registradas, además de clandestinaje.

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¿Cuánta agua se pierde por fugas en la CDMX?

El indicador específico de agua potable perdida por fugas en las redes estimó para 2022, una pérdida de 42%. La cifra muestra la magnitud del desafío que enfrenta la infraestructura hidráulica de la capital.

El problema también ha sido documentado por instituciones académicas como la UNAM, que ha señalado desde hace años que las fugas representan una proporción importante de agua que ingresa a la ciudad.

La importancia de reparar fugas de agua en CDMX

La CDMX depende tanto de sus fuentes internas como de sistemas externos como el Cutzamala y Lerma. El gobierno capitalino ha implementado programas de sectorización y reparación para reducir pérdidas; en años recientes reportó recuperación de cientos de litros por segundo, mediante estas acciones.

En la ciudad en una ciudad que enfrenta escasez, sobreexplotación de la acuífero y una demanda creciente, cada fuga representa agua que fue extraída, transportada y tratada, pero que finalmente no llega aquí la necesita.

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