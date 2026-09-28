El huracán “Polo” toca tierra en Baja California Sur como Categoría 3 y avanza hacia Sonora

El huracán “Polo” mantiene su categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 20 kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico se encuentra a 25 kilómetros al norte de Cabo San Lázaro y a 155 kilómetros al sur de Santa Rosalía, Baja California Sur; su impacto sobre territorio mexicano se da después de varios días de seguimiento por parte de autoridades y organismos meteorológicos.

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🚩Boletín #SIATCT no. 21 🚩#Huracán categoría 3 🌀 #Polo



⚠️ Polo mantiene categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 20 km/h.



📍 A 25 km al norte de Cabo San Lázaro y a 155 km al… pic.twitter.com/nLgADHDBh0 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 29, 2026

Polo, el ciclón número 16 de la temporada en el Pacífico

Polo es el decimosexto ciclón tropical con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico, además de ser el sexto huracán registrado en esta cuenca durante el año.

Antes de su formación se habían presentado nueve tormentas tropicales y cinco huracanes, de acuerdo con los recuentos difundidos durante la evolución del sistema.

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico comenzó oficialmente el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre. Para este año, el Servicio Meteorológico Nacional contempló la formación de entre 18 y 21 sistemas.

#CentralDeHuracanes 🌀| El huracán Polo tocará tierra en Baja California Sur en las próximas horas 🚨



Se pronostican lluvias, fuertes vientos y oleaje de hasta 5 o 6 metros en la zona de impacto; algunas áreas ya perdieron electricidad #RepúblicaMx con @roberto_ruizg |… pic.twitter.com/JpDLiej1C6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 29, 2026

¿Cuántos ciclones suelen impactar a México?

México recibe en promedio cinco ciclones tropicales al año, considerando tanto el Pacífico como el Atlántico, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Después de su paso por Baja California Sur, el pronóstico contempla que Polo continúe hacia Sonora, donde podría llegar con menor intensidad, pero todavía con capacidad para generar lluvias, viento y oleaje.

El paso de Polo ocurre además durante una de las etapas de mayor actividad de la temporada. Septiembre y octubre concentran históricamente una parte importante de los impactos de ciclones en las costas mexicanas.

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