Señales de que te espían por la cámara de tu celular; así funciona el spyware

¿Tu celular comienza a calentarse, la batería se agota rápidamente y el consumo de datos aumenta sin explicación? Estos cambios pueden estar relacionados con spyware, aunque ninguno de ellos confirma por sí solo que alguien este vigilando el dispositivo.

El software espía puede utilizarse para acceder a información, fotografías, mensajes, ubicación e incluso activar el micrófono o la cámara. Investigaciones sobre spyware para Android han documentado técnicas capaces de obtener imágenes y videos sin que el usuario lo advierta.

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Cuídate del spyware: ¿Cuáles son las señales que deben llamar tu atención?

Entre los indicios que recomienda la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés), están una batería que se descarga mucho más rápido, un consumo de datos inesperados, sobrecalentamiento y reinicios sin explicación.

También merece atención que la cámara se active sin que la hayas abierto, que aparezcan fotografías o videos que no recuerdes haber tomado o que el teléfono indique que otra aplicación está utilizando la cámara.

Sin embargo estos “síntomas” también pueden deberse a una batería deteriorada, aplicaciones exigentes, actualizaciones, mala cobertura o fallas en el sistema.

¿Cómo saber si una aplicación está usando la cámara de tu celular?

En Android 12 o versiones posteriores, un indicador verde aparece cuando una aplicación utiliza la cámara o el micrófono, y al tocarlo, puedes identificar la aplicación que está accediendo a esos componentes.

Además, el Panel de Privacidad de Android permite revisar qué aplicaciones han utilizado determinados permisos y cuando lo hicieron.

Revisar periódicamente los permisos, eliminar aplicaciones desconocidas y mantener actualizado el sistema son medidas básicas para reducir riesgos, ¿y tú has notado alguna de estas señales en tu celular?

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