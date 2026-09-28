El error de tu lavadora Samsung que no tiene nada que ver con la entrada de agua: la culpa puede ser la manguera de desagüe

El código de error 4C o 4E en una lavadora Samsung indica una falla de llenado, pero la causa real suele estar en la manguera de desagüe.

Un problema que aparenta ser de “no entra agua” se origina en la salida del equipo por un efecto sifón. Esta falla provoca que el líquido cargado se escape de forma continua antes de completar el ciclo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la manguera de desagüe provoca el código de error 4C o 4E en una lavadora Samsung?

La posición incorrecta del tubo de descarga vacía la tina por gravedad mientras las válvulas intentan llenar el tanque. La guía técnica de Samsung Latinoamérica explica que la pérdida constante de agua impide alcanzar el nivel requerido en el panel digital.

Un error de entrada de agua causado por el efecto sifón ocurre cuando la instalación omite las especificaciones de fábrica:

Efecto sifón activo: colocar la manguera de desagüe muy baja hace que el agua se escape en pleno lavado, disparando el código 4C.

colocar la manguera de desagüe muy baja hace que el agua se escape en pleno lavado, disparando el código 4C. Mangueras aplastadas: ubicar el equipo a menos de 15 centímetros de la pared retuerce las mangueras de agua fría y agua caliente.

ubicar el equipo a menos de 15 centímetros de la pared retuerce las mangueras de agua fría y agua caliente. Obstrucción en mallas: la acumulación de sedimentos en las entradas traseras bloquea el flujo y requiere limpieza de una a dos veces al año.

Samsung Lavadora Twin de 18 kg (Samsung / Canva)

¿Cómo instalar la manguera de desagüe en una lavadora Samsung para evitar el efecto sifón?

Corregir la postura del sistema de drenaje restablece la presión del equipo. Ajustar las medidas físicas detiene el escape del agua de forma inmediata en el hogar.

Las instrucciones oficiales del fabricante exigen cumplir tres pautas técnicas obligatorias durante el montaje:

Colocar la manguera de desagüe a una altura de entre 60 y 89 centímetros respecto al suelo. Introducir la punta entre 15 y 20 centímetros dentro del tubo de desagüe, sin rebasar esta medida. Conservar el tornillo o abrazadera trasera en lavadoras de carga frontal para mantener la manguera elevada a la altura de fábrica.

¿Cómo reiniciar el sistema de la lavadora Samsung tras solucionar la falla de llenado?

Desconectar el cable tomacorriente durante dos o tres minutos borra la alerta almacenada en la tarjeta electrónica tras ajustar el drenaje. Volver a enchufar el electrodoméstico y abrir por completo las llaves de agua fría y agua caliente permite iniciar un ciclo de prueba normal.

Asegurar la altura correcta del tubo de descarga previene el desgaste prematuro de las bombas de llenado. Seguir las recomendaciones de Samsung Latinoamérica garantiza el funcionamiento óptimo de la lavadora en casa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.