Cocinar huevos revueltos al desayuno, saltear verduras al mediodía y sellar filetes de pescado durante la cena requiere disponer de sartenes de diferentes tamaños según el tipo específico de preparación cotidiana familiar. El pack de 3 sartenes Tramontina Sicilia responde a este perfil de compra dentro del catálogo Bodega Aurrera con cuerpo de aluminio de 3 milímetros de espesor, recubrimiento antiadherente interno y tres diámetros complementarios.

Este pack se cotiza actualmente en $969 pesos frente al precio original de catálogo de $1,609 pesos, con un ahorro directo de $640 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $80.75 pesos cada uno.

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Características destacadas del pack Tramontina Sicilia 3 sartenes

La característica más destacada de este pack es la combinación del cuerpo de aluminio de 3 milímetros de espesor junto con el recubrimiento antiadherente interno y los tres diámetros complementarios. El espesor de 3 milímetros representa una característica editorial premium diferencial que amplifica la conductividad térmica uniforme y reduce considerablemente los puntos calientes durante la cocción.

Pack 3 Sartenes Tramontina Sicilia en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Los tres diámetros complementarios de 20, 24 y 28 centímetros cubren la mayoría de preparaciones cotidianas familiares mexicanas: el sartén chico de 20 centímetros resulta ideal para huevos individuales, tortillas de harina pequeñas o salsas, el mediano de 24 centímetros cubre filetes de pollo, hamburguesas caseras o sofritos, y el grande de 28 centímetros permite preparar tortilla de patatas amplia, arroces familiares o saltear verduras para múltiples comensales. El recubrimiento antiadherente interno facilita el desprendimiento de alimentos sin adherencia y simplifica considerablemente la limpieza posterior con agua tibia y jabón suave.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Sicilia

línea Total 3 sartenes de diferentes tamaños

de diferentes tamaños Diámetro chico 20 centímetros

Diámetro mediano 24 centímetros

Diámetro grande 28 centímetros

Espesor del cuerpo 3 milímetros

Material cuerpo aluminio alta conductividad

alta conductividad Recubrimiento antiadherente interno premium

interno premium Mango baquelita resistente al calor

Garantía oficial Tramontina México

El pack cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en el cuerpo de aluminio, recubrimiento antiadherente interno, mangos de baquelita y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del pack completo.

Se recomienda evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar el recubrimiento antiadherente y lavar a mano con agua tibia y jabón suave en lugar del lavavajillas doméstico para preservar considerablemente la vida útil del recubrimiento antiadherente Tramontina según las recomendaciones oficiales publicadas por el fabricante brasileño. Es importante mencionar adicionalmente que los sartenes Tramontina cumplen con las especificaciones oficiales verificables de la norma NOM-225-SCFI-2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación sobre seguridad de utensilios domésticos con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos comercializados en territorio mexicano.

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