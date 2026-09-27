Mientras todos esperan el nuevo Xiaomi 18 Pro, Walmart remata el Xiaomi 17 de 512 GB con $5,000 pesos de descuento y hasta 15 MSI

El Xiaomi 18 Pro Max, considerado uno de los principales rivales del iPhone 18 Pro Max, comenzó a ofrecerse en México. El teléfono destaca por integrar dos cámaras de 200 megapíxeles, una pantalla secundaria en la parte trasera y una batería que alcanzaría los 8,500 mAh. Mientras el nuevo modelo genera expectativa, Walmart ofrece el Xiaomi 17, en su versión de 512 GB y color negro, con un descuento de $5,000 pesos sobre su precio original.
El equipo a la venta cuenta con procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB de memoria RAM. Esto es lo que cuesta en Walmart y sus características principales.
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¿Cuánto cuesta el Xiaomi 17 en Walmart y cómo se puede pagar?
El precio original del Xiaomi 17 es de $19,999 pesos en Walmart, pero con el descuento aplicado queda en $14,999 pesos. El equipo puede financiarse hasta en 15 meses sin intereses, o en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo. Las opciones de pago en diferido son:
- 3 MSI de $4,999.67
- 6 MSI de $2,499.83
- 9 MSI de $1,666.56
- 12 MSI de $1,249.92
- 15 MSI de $999.93 (exclusivo BBVA)
El producto puede recibirse en menos de 24 horas, según indica Walmart.
¿Qué características tiene este Xiaomi 17 a la venta en Walmart?
“El Xiaomi 17 12+512 GB negro destaca como un smartphone premium diseñado para usuarios que buscan máximo rendimiento, gran capacidad y una experiencia tecnológica de última generación en un solo dispositivo”, indica la ficha del producto en Walmart.
El equipo funciona con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, con una velocidad de 4.6 GHz, que promete fluidez en multitarea, gaming y uso profesional, y corre bajo el sistema operativo Xiaomi HyperOS. Cuenta con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.
La pantalla es AMOLED CrystalRes de 6.3 pulgadas, con resolución nativa de 1200x2656 píxeles. En cuanto a cámaras, tiene un sensor trasero de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. La batería es de 4,610 mAh.
El equipo es resistente al agua, cuenta con doble SIM y funciona desbloqueado para cualquier compañía telefónica.
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