Mientras todos esperan el nuevo Xiaomi 18 Pro, Walmart remata el Xiaomi 17 de 512 GB con $5,000 pesos de descuento y hasta 15 MSI

El Xiaomi 18 Pro Max, considerado uno de los principales rivales del iPhone 18 Pro Max, comenzó a ofrecerse en México. El teléfono destaca por integrar dos cámaras de 200 megapíxeles, una pantalla secundaria en la parte trasera y una batería que alcanzaría los 8,500 mAh. Mientras el nuevo modelo genera expectativa, Walmart ofrece el Xiaomi 17, en su versión de 512 GB y color negro, con un descuento de $5,000 pesos sobre su precio original.

El equipo a la venta cuenta con procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB de memoria RAM. Esto es lo que cuesta en Walmart y sus características principales.

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¿Cuánto cuesta el Xiaomi 17 en Walmart y cómo se puede pagar?

El precio original del Xiaomi 17 es de $19,999 pesos en Walmart, pero con el descuento aplicado queda en $14,999 pesos. El equipo puede financiarse hasta en 15 meses sin intereses, o en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $4,999.67

6 MSI de $2,499.83

9 MSI de $1,666.56

12 MSI de $1,249.92

15 MSI de $999.93 (exclusivo BBVA)

El producto puede recibirse en menos de 24 horas, según indica Walmart.

Xiaomi 17 Walmart ofrece el equipo con hasta 15 meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué características tiene este Xiaomi 17 a la venta en Walmart?

“El Xiaomi 17 12+512 GB negro destaca como un smartphone premium diseñado para usuarios que buscan máximo rendimiento, gran capacidad y una experiencia tecnológica de última generación en un solo dispositivo”, indica la ficha del producto en Walmart.

El equipo funciona con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, con una velocidad de 4.6 GHz, que promete fluidez en multitarea, gaming y uso profesional, y corre bajo el sistema operativo Xiaomi HyperOS. Cuenta con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

La pantalla es AMOLED CrystalRes de 6.3 pulgadas, con resolución nativa de 1200x2656 píxeles. En cuanto a cámaras, tiene un sensor trasero de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. La batería es de 4,610 mAh.

El equipo es resistente al agua, cuenta con doble SIM y funciona desbloqueado para cualquier compañía telefónica.

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