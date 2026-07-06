Los 5 errores que cometes con tu Android y que están acabando con tu batería

Google documentó oficialmente en su Ayuda de Android los principales errores que cometemos con nuestros smartphones y que reducen significativamente la duración de la batería, aún cuando el equipo cuenta con capacidades técnicas premium. La documentación oficial disponible en support.google.com/android identifica cinco categorías de errores comunes que la mayoría de usuarios realiza sin darse cuenta durante su uso cotidiano del celular. La buena noticia es que estos cinco errores son fáciles de corregir con ajustes simples en la configuración del smartphone Android.

Google Android incluye la mayoría de estos consejos en su artículo oficial “Cómo aprovechar al máximo la duración de la batería de tu dispositivo Android”, disponible desde el Centro de Ayuda de Google Android para todos los usuarios con equipos Android 13 o versiones posteriores. Para usuarios con smartphones Samsung Galaxy, Motorola, Xiaomi, Honor, Google Pixel, Huawei o cualquier otra marca Android, estos consejos son universales y aplican independientemente del fabricante del dispositivo.

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Error 1: Usar la navegación GPS durante períodos extensos

El primer error identificado por la Ayuda oficial de Android es usar la navegación GPS durante períodos extensos. Aplicaciones como Google Maps, Waze o Apple Maps mantienen la pantalla encendida de forma continua para mostrar la ruta y las indicaciones de manejo, mientras simultáneamente el sistema GPS del smartphone opera al máximo rendimiento para determinar la ubicación con precisión de metros. Esta combinación de pantalla brillante activa + GPS constante + procesamiento cartográfico + descarga de mapas por red puede consumir la batería del smartphone tres o cuatro veces más rápido que el uso cotidiano normal, según Google Android Support.

GPS Navegación GPS en el teléfono. (Christopher Furlong/Getty Images)

Para reducir el consumo de batería durante viajes largos, Google recomienda considerar alternativas: descargar los mapas de la zona sin conexión antes de emprender el viaje (Google Maps y Waze permiten descargar áreas específicas para uso offline), usar el soporte de auto con cargador conectado para mantener el smartphone alimentado durante trayectos largos, o utilizar el sistema de navegación integrado del vehículo cuando esté disponible. Para audiencia mexicana con viajes carreteros durante el verano y vacaciones, este es uno de los errores más frecuentes y con mayor impacto en la duración de la batería.

Error 2: Mirar videos en streaming durante períodos prolongados

El segundo error es mirar videos en streaming durante períodos prolongados desde aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, TikTok, Instagram Reels o similares. La visualización de video mantiene tres consumos simultáneos: pantalla encendida a máximo brillo para reproducir el contenido con calidad visual óptima, procesamiento gráfico intensivo para decodificar el video en tiempo real (especialmente en resoluciones 4K, HDR y HDR10+) y conexión constante de red para descargar el flujo del servidor de streaming en tiempo real.

Google Android recomienda para audiencia con hábitos intensivos de consumo de video: descargar los videos favoritos previamente mediante conexión WiFi para reproducirlos sin conexión sin consumo adicional de red, reducir la resolución de reproducción desde la configuración de la aplicación (por ejemplo, seleccionar 480p o 720p en lugar de 1080p o 4K en YouTube, Netflix o similares), bajar el brillo automático de la pantalla desde la configuración del sistema Android, y utilizar audífonos con Bluetooth 5.0 o superior que consumen menos batería que los altavoces integrados del smartphone. Estas medidas combinadas pueden extender la duración de la batería hasta un 40% durante sesiones prolongadas de video.

Error 3: Jugar juegos con gráficos intensos que consumen procesador y GPU

El tercer error identificado es jugar juegos con gráficos intensos durante períodos extensos. Juegos populares como Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Free Fire, Diablo Immortal, Wuthering Waves o Zenless Zone Zero exigen el máximo rendimiento del procesador y la GPU del smartphone, mientras la pantalla permanece encendida a máximo brillo durante horas de gaming. Adicionalmente, muchos de estos juegos incluyen funciones online multijugador que requieren conexión constante de datos móviles o WiFi, y actualizaciones automáticas en segundo plano que agregan carga al sistema.

Videojuegos en el celular (Gemini)

Google Android recomienda para audiencia gamer que quiere prolongar la batería durante sesiones prolongadas: activar el modo de bajo rendimiento gráfico desde la configuración del propio juego (la mayoría de títulos AAA móviles ofrecen opciones “Alto”, “Medio” y “Bajo” para calidad gráfica y fps), jugar con el smartphone conectado al cargador durante sesiones largas para evitar dañar la batería con ciclos de carga profunda, desactivar las notificaciones de otras aplicaciones durante el juego para evitar interrupciones del sistema, y cerrar completamente las aplicaciones en segundo plano antes de comenzar el juego para liberar memoria RAM. Los juegos casuales de menor exigencia gráfica (como Wordle, Sudoku o similares) tienen impacto significativamente menor en la batería.

Error 4: Mantener conexiones constantes de datos móviles, hotspot y GPS

El cuarto error es mantener conexiones constantes del smartphone activas simultáneamente. Google Android identifica cuatro comportamientos problemáticos dentro de esta categoría: conectar el smartphone como hotspot móvil para compartir internet con otros dispositivos (laptop, tablet, otros celulares), usar el GPS durante períodos extensos aunque no sea para navegación (como aplicaciones de fitness que registran rutas de correr o ciclismo), transmitir videos o música por streaming de forma continua durante el día, y realizar llamadas telefónicas en movimiento —por ejemplo, en un automóvil o transporte público donde el smartphone constantemente cambia entre antenas de red y consume batería para mantener la señal—.

Google Android recomienda para audiencia que necesita reducir el consumo por conexiones constantes: activar el modo de avión cuando no se necesite la red móvil (por ejemplo, en zonas sin cobertura o durante viajes en avión), usar WiFi en lugar de datos móviles siempre que sea posible (WiFi consume menos batería que 5G/4G), desactivar Bluetooth cuando no se estén usando audífonos inalámbricos o smartwatches, y desactivar el acceso a ubicación para aplicaciones que no requieran GPS activo (Ajustes > Ubicación > seleccionar aplicaciones específicas). Estas medidas son especialmente efectivas para audiencia mexicana con jornadas laborales fuera de casa que dependen del smartphone durante todo el día.

Error 5: Ejecutar acciones que procesan demasiada información al mismo tiempo

El quinto error es ejecutar acciones que procesan demasiada información de forma simultánea. Google Android identifica tres comportamientos problemáticos: usar mucho la cámara con funciones avanzadas como grabación 4K/8K, HDR+, modo noche, ProRAW o modo profesional (todos exigen procesamiento intensivo del chipset), jugar juegos con un alto nivel de interacción que requieren respuestas del smartphone en tiempo real (juegos multijugador competitivos), y usar aplicaciones durante períodos extensos especialmente aplicaciones sociales como Instagram, TikTok, Facebook o WhatsApp que mantienen conexión constante para actualizar el contenido en tiempo real.

Google Android recomienda como solución integral: activar el Ahorro de batería desde la aplicación de Configuración > Batería > Ahorro de batería, que activa automáticamente el Tema oscuro (reduce consumo en pantallas OLED) y limita la actividad en segundo plano de las aplicaciones. Los smartphones Android 13 y posteriores permiten programar el Ahorro de batería para activarse automáticamente cuando la batería baja al 20% o el 30%, evitando quedarse sin carga en momentos críticos. Adicionalmente, la función Batería adaptable (disponible en smartphones Google Pixel, Samsung Galaxy y otras marcas premium) aprende los hábitos de uso del propietario y limita automáticamente las aplicaciones que consumen batería innecesariamente en segundo plano.

Para consultar recomendaciones específicas del fabricante del smartphone (Samsung Galaxy, Motorola, Xiaomi, Honor, Google Pixel, Huawei), Google Android recomienda visitar los sitios oficiales de cada marca: samsung.com/mx/support para Samsung Galaxy, motorola.com/mx para Motorola, mi.com/mx para Xiaomi, hihonor.com/mx para Honor, support.google.com/pixel para Google Pixel y consumer.huawei.com/mx para Huawei.

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