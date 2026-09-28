Yate se hunde en Playa Boca Negra, Puerto Vallarta; capitán rompe en llanto durante rescate| VIDEO

Doce personas vivieron momentos de terror cuando el yate en el que paseaban terminó por hundirse en aguas de la Playa Boca Negra, en Puerto Vallarta, Jalisco. En redes sociales se viralizaron imágenes que dieron cuenta de cómo fue el rescate de los pasajeros, incluyendo, al capitán del navío, que no pudo contener las lágrimas.

Pero, ¿qué sucedió en el yate que se hundió en Puerto Vallarta? Te contamos los detalles de esta historia que se hizo viral este fin de semana.

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Capitán llora mientras el yate se hunde en las aguas de Puerto Vallarta

En los videos virales que circulan en redes sociales, se puede ver un yate de lujo que paseaba en aguas de Playa Boca Negra comenzar a hundirse. Al menos 10 pasajeros y 2 tripulantes vivieron momentos de angustia, mientras esperaban que otra embarcación acudieran a la zona para rescatarlos.

En internet se ven las escenas del rescate y de los últimos instantes del yate antes de que se hundiera por completo. En ese momento, una cámara capta al capitán que rompe en llanto ante lo ocurrido.

“Capi, capi, relájese, usted no es el culpable de ahí. Capi, tranquilo!”, se escucha decir a uno de los encargados del rescate.

¿Por qué se hundió el yate en Puerto Vallarta?

De acuerdo con información de Protección Civil, la embarcación comenzó a presentar ingreso de agua en el casco. Esta situación generó que el yate tuviera dificultades para mantenerse a flote. Una situación de emergencia que puso en riesgo la vida de 12 personas a bordo.

🌊 #PuertoVallarta | Un yate con 12 personas a bordo se hundió frente a playa Boca Negra.



Los ocupantes fueron evacuados a otras embarcaciones con apoyo de Protección Civil y la Semar. El capitán fue captado entre lágrimas mientras veía hundirse la embarcación. 😔#Jalisco… pic.twitter.com/nkJosMq9Wn — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) September 28, 2026

Ante este riesgo, el capitán del navío solicitó apoyo para rescatar a los pasajeros. De inmediato, los 12 pasajeros fueron evacuados y trasladados hacia otras embarcaciones para volver a tierra.

En las labores de rescate también participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con las autoridades estatales y marítimas.

Hasta el momento, las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el ingreso del agua al casco.

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