One UI 9: Lista de celulares que sí tendrán la versión completa

La llegada de One UI 9 ya comenzó y trae consigo una de las actualizaciones más importantes para los teléfonos Samsung Galaxy; sin embargo, tener acceso a Android 17 no significa que todos los dispositivos recibirán exactamente las mismas funciones.

Samsung inició oficialmente el despliegue el 16 de septiembre de 2026, comenzando por los Galaxy 26, 26+, y S26 Ultra, después de qué One UI 9 debutara en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8

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¿Qué celulares tendrán todas las funciones de One UI 9?

De acuerdo con información de SamMobile, los dispositivos que recibirán las cuatro nuevas funciones destacadas (My FanCam, Call Brief, Now Nudge y Now Brief), son:

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Serie Galaxy S25

Serie Galaxy S24

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip6.

The One UI 9.0 (Android 17) stable update for the Samsung Galaxy S25 series is finally here.



- Samsung has ended the One UI 9.0 beta for the Galaxy S25 series and started rolling out the stable update in South Korea (firmware version: S93xNKSUCDZIF).

- The update is available… pic.twitter.com/RAibLqxsrH — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) September 28, 2026

¿Qué modelos Galaxy tendrán algunas funciones pero no todas?

En cambio, los Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5 y Z Flip5 no tendrán ninguna de esas cuatro funciones basadas en Inteligencia Artificial (IA).

Esto no significa que queden sin actualización, Samsung señala que la disponibilidad de determinadas funciones de IA puede variar según el modelo.

Estos equipos sí pueden recibir mejoras de interfaz, seguridad y otras herramientas incluidas One UI 9.

¿Por qué Samsung limita algunas funciones?

La diferencia está principalmente relacionada con las capacidades de hardware y procesamiento de cada Galaxy, especialmente al ejecutar funciones de Inteligencia Artificial.

Samsung recomienda comprobar la disponibilidad de la actualización desde ajustes, actualización de software, descargar e instalar. La pregunta inevitable es: ¿Cuánto tiempo podrá un Galaxy seguir recibiendo las funciones más avanzadas de IA antes de quedar limitado por su hardware?

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