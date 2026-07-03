El truco para ahorrar datos en YouTube: el ajuste clave que puedes activar ahora en tu celular

Reproducir videos en YouTube puede agotar el plan de datos del celular más rápido de lo esperado. Sin embargo, la aplicación tiene configuraciones que permiten reducir ese consumo sin dejar de usar la plataforma.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde están las opciones para ahorrar datos en YouTube?

Para acceder a estas configuraciones hay que abrir YouTube y tocar el ícono de engranaje en la esquina superior derecha. Dentro del menú de configuración se encuentra la sección Preferencias de video y audio, y dentro de ella la opción Preferencias de calidad de video, que permite personalizar cómo se reproducen los contenidos tanto en redes móviles como en Wi-Fi.

Youtube La opción "Automático" ajusta la calidad del video según las condiciones de la conexión. (Reuters)

¿Qué opciones de calidad de video ofrece YouTube para ahorrar datos?

YouTube tiene tres modalidades para la reproducción en redes móviles:

Automática: viene activada por defecto y ajusta la calidad según las condiciones de la conexión, intentando equilibrar calidad visual y consumo de datos

viene activada por defecto y ajusta la calidad según las condiciones de la conexión, intentando equilibrar calidad visual y consumo de datos Mayor calidad de imagen: prioriza la calidad visual sin importar el consumo de datos, lo que puede agotar un plan de datos limitado rápidamente

prioriza la calidad visual sin importar el consumo de datos, lo que puede agotar un plan de datos limitado rápidamente Ahorro de datos: reduce la calidad de imagen para minimizar el consumo de datos móviles. Esta es la opción más eficiente para quienes tienen planes limitados

Una función útil es que se pueden establecer preferencias distintas para datos móviles y Wi-Fi. Así, es posible activar el modo Ahorro de datos para cuando se usa conexión celular y mantener mayor calidad cuando se está contactado a Wi-Fi.

Estas configuraciones se aplican como valores predeterminados para todos los videos, aunque YouTube permite ajustar la calidad de forma individual para cada video directamente desde el reproductor, lo que da la posibilidad de hacer excepciones cuando sea necesario.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.