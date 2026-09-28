“RAM Plus gasta más batería en tu Samsung”: Esto es lo que la marca no aclara sobre la función secreta en tu celular

Aprovechar al máximo la memoria RAM disponible en el smartphone principal para ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin experimentar ralentización representa una necesidad frecuente para usuarios de Samsung Galaxy con hábitos de uso intensivo del teléfono. La función RAM Plus de Samsung responde a este perfil de compra con una característica específica de expansión de memoria inteligente que utiliza parte del almacenamiento interno del dispositivo como memoria virtual, aunque la comunicación oficial de la marca surcoreana omite un detalle técnico importante.

Según la información oficial publicada por Samsung Latinoamérica en su sitio corporativo, RAM Plus permite seleccionar cuánto almacenamiento interno del dispositivo usar como memoria virtual para mejorar el rendimiento de las aplicaciones en uso, sin advertir explícitamente sobre el impacto directo que esta configuración genera en la autonomía cotidiana de la batería del smartphone.

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Qué es RAM Plus según la explicación oficial de Samsung

Samsung Latinoamérica define oficialmente la función RAM Plus como “una característica de tu teléfono Galaxy que proporciona una expansión de memoria inteligente mediante el uso de su almacenamiento como memoria virtual”. La marca surcoreana promociona esta funcionalidad con varios beneficios verificables:

Ejecutar más aplicaciones sin calentar ni ralentizar el dispositivo

sin calentar ni ralentizar el dispositivo Mantener más aplicaciones abiertas en segundo plano con acceso más rápido

en segundo plano con acceso más rápido Mejorar el rendimiento del dispositivo y de las aplicaciones en uso

del dispositivo y de las aplicaciones en uso Expansión inteligente de la memoria disponible según necesidades específicas

de la memoria disponible según necesidades específicas Configuración personalizable de la cantidad de memoria virtual activada

Samsung Galaxy (franz12/Getty Images)

La ruta oficial para activar RAM Plus en cualquier smartphone Samsung Galaxy compatible es: Ajustes, Cuidado batería y dispositivo, Memoria, RAM Plus, seleccionar cantidad de memoria virtual y reiniciar el dispositivo para aplicar los cambios según las especificaciones oficiales publicadas por Samsung Latinoamérica en su sitio corporativo.

Lo que Samsung no aclara sobre el impacto en la batería

Aunque la comunicación oficial destaca los beneficios de rendimiento del RAM Plus, existe un aspecto técnico importante que la marca surcoreana no aclara explícitamente: el consumo adicional de batería que genera esta función durante el uso cotidiano del smartphone. Los especialistas independientes en tecnología móvil identifican varios factores sobre este impacto en la autonomía del dispositivo:

La memoria virtual utiliza almacenamiento interno con ciclos constantes de escritura y lectura

con ciclos constantes de escritura y lectura Los ciclos de escritura y lectura consumen batería adicionalmente al procesador estándar de RAM física

consumen batería adicionalmente al procesador estándar de RAM física El almacenamiento NAND flash requiere más energía para operaciones de memoria virtual vs RAM tradicional

requiere más energía para operaciones de memoria virtual vs RAM tradicional Menor velocidad de acceso implica más ciclos y mayor consumo energético comparativo

implica más ciclos y mayor consumo energético comparativo El desgaste acelerado del almacenamiento puede requerir reemplazo prematuro del dispositivo

puede requerir reemplazo prematuro del dispositivo Los smartphones con RAM física amplia (12 GB o más) obtienen menos beneficio de RAM Plus

(12 GB o más) obtienen menos beneficio de RAM Plus Los smartphones con RAM física limitada (4-6 GB) pueden justificar el uso de RAM Plus a costa de batería

Es importante mencionar que RAM Plus se puede activar y desactivar en cualquier momento desde el mismo menú de configuración oficial Samsung, característica que permite alternar libremente entre las configuraciones según necesidad específica del momento sin afectar los datos almacenados en el dispositivo.

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