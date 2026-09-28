Enorme deslizamiento de una montaña en Nepal causa pánico a un mes de las inundaciones mortales | VIDEO

Un enorme deslizamiento de tierra se registró en una montaña en el poblado de Chame, en Nepal, este 27 de septiembre. El evento causó pánico entre los habitantes pues este nuevo desastre natural se registra apenas un mes después de las terribles inundaciones que dejaron un saldo de más de 1,400 muertos y cerca de 6,000 personas desaparecidas.

Este nuevo desastre natural arrastró cinco viviendas y dos puentes de madera. En adn Noticias, te contamos los detalles del caso.

🇳🇵 Una gran sección de la ladera de una montaña se derrumba sobre un río en Nepal tras un masivo deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/EsFo8iw3W1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

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Videos captan peligroso deslizamiento de tierra en Nepal

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Nepal ocasionaron un deslizamiento de tierra masivo que puso en alerta a los habitantes del poblado de Chame. Un video que se viralizó rápidamente en redes sociales muestra el momento justo en el que un enorme pedazo de tierra compuesto por toneladas de lodo y rocas se desprendió de la montaña y cayó hacia el río Marsyangdi alterando el flujo de la zona.

El material desprendido generó una crecida en los arroyos de la zona, que terminó por inundar varios sectores urbanos provocando daños en la infraestructura local.

🇳🇵 Un enorme desprendimiento de tierra provocó el colapso de una sección de montaña en Nepal.



Videos grabados por residentes muestran el momento en que la montaña se derrumba, generando alarma entre los habitantes. pic.twitter.com/dypCWj0Llw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

Hay turistas afectados por el deslizamiento en una montaña de Nepal

El deslizamiento registrado en la montaña de Nepal dejó a varios residentes y turistas aislados. Algunos se movieron a zonas boscosas, mientras que otros pasaron la noche en instalaciones del Ejército y centros comunitarios.

Hasta el momento, se reporta que el cauce del río ya fluye desde la laguna artificial que se creó con el deslizamiento; sin embargo, la zona sigue afectada.

Así se encuentra Nepal a un mes de las inundaciones tras colapso de glaciar

A un mes del catastrófico colapso glaciar del 26 de agosto de 2026, Nepal se encuentra sumido en una crisis humanitaria devastadora y enfrenta una nueva oleada de desastres naturales debido a intensas lluvias recientes.

Lejos de una estabilización, la situación actual combina el duelo por las miles de víctimas con un nuevo colapso climático en la región.

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