Walmart rebaja $7,560 pesos este generador portátil de 5,500 watts, ideal para cuando se va la luz

Si estás en busca de un equipo para hacer frente a los cortes de luz, entonces debes saber que Walmart tiene en descuento el generador portátil Predator de 5,500 watts, en color rojo, con un descuento de $7,560 pesos sobre su precio original.

El equipo funciona con motor a gasolina de 4 tiempos y puede servir como fuente de energía de emergencia ante cortes de luz.

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¿Cuánto cuesta el generador Predator en Walmart?

Actualmente el generador Predator cuesta $9,995 pesos en Walmart. El equipo, uno de los más vendidos en la tienda según detalla la web, bajó $7,560 pesos respecto a su precio original (el generador costaba inicialmente $17,555 pesos en la tienda).

El aparato se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses, o en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $3,331.67

6 MSI de $1,665.83

9 MSI de $1,110.56

12 MSI de $832.92

El generador portátil Predator, uno de los más vendidos en Walmart, está con descuento. (Walmart)

¿Qué características tiene este generador portátil Predator disponible en Walmart?

El equipo cuenta con un motor a gasolina de 4 tiempos, con una potencia de 10 HP (7.5 kW). Según describe la ficha del producto en Walmart, es “ideal para alimentar electrodomésticos, herramientas y como fuente de energía de emergencia”, por lo que el producto se posiciona como una alternativa de ayuda frente a cortes de luz. Además, su tanque de combustible tiene una capacidad de 25 litros, lo que permite hasta 7 horas de funcionamiento continuo a carga completa.

La potencia máxima del generador a la venta en Walmart es de 5,500 watts, con una potencia nominal de 4,800 watts, y funciona con voltaje de 110V/220V. Cuenta con arranque manual y eléctrico, con corriente nominal de 41.9A en 110V y 21A en 220V. El motor tiene una cilindrada de 292 cc, una velocidad de 3,600 rpm, diámetro por carrera de 80x58 mm, rango de compresión de 8.2:1 y un torque máximo de 18 N.m a 2,500 rpm.

En cuanto a otros componentes, incluye sistema de ignición transistorizado, carburador con válvula de aspiración plana, lubricación por salpicadura forzada, gobernador centrífugo mecánico y filtro de aire de esponja. La capacidad de aceite es de 0.75 litros, utilizando aceite tipo SAE 10W-30, y también cuenta con salidas DC de 12V/8.3A para distintas aplicaciones.

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