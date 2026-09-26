Cómo la olla exprés cambió la forma de cocinar en México y por qué no fue la única protagonista

Entre los años 40 y 60, la migración masiva del campo a las ciudades en México impulsó una transformación radical en los hogares donde la olla exprés encabezó una revolución tecnológica para reducir los tiempos de cocción.

Investigaciones publicadas por Gourmet de México señalan que la transición desde la cazuela de barro respondió a un combo de cambios tecnológicos y presiones sociales orientadas a proyectar modernidad en el entorno urbano.

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¿Qué otros electrodomésticos y utensilios acompañaron a la olla exprés en la transformación de la cocina mexicana?

La aceleración de la vida en las grandes ciudades exigió acortar los tiempos de preparación gastronómicos mediante la adopción de nuevas herramientas mecánicas y eléctricas. La olla a presión permitió preparar caldos, frijoles y moles en minutos, pero su éxito dependió directamente del surgimiento de otros aparatos en los hogares mexicanos.

El equipamiento electrodoméstico de la época transformó la gastronomía de los hogares mexicanos gracias a innovaciones clave:

La licuadora : asumió el trono en la cocina casera al sustituir el trabajo manual del molcajete para moler salsas, licuados y bases de guisados.

asumió el trono en la cocina casera al sustituir el trabajo manual del molcajete para moler salsas, licuados y bases de guisados. Las tortillas de máquina: reemplazaron el proceso artesanal con metate para abastecer de forma masiva a la creciente población de las ciudades.

reemplazaron el proceso artesanal con metate para abastecer de forma masiva a la creciente población de las ciudades. Productos industrializados: recetas tradicionales integraron consomé en polvo, chiles encurtidos enlatados, leche condensada, embutidos y pan de caja para agilizar la comida.

Olla Vasconia en cocina mexicana (Vasconia / Gemini)

¿Cómo influyó el estatus social en la sustitución de ingredientes tradicionales?

La adopción de insumos procesados no respondió únicamente a la falta de tiempo, sino al deseo de pertenecer a la sociedad urbana moderna. Tomar café soluble otorgaba un prestigio social superior frente al café de olla de grano, mientras que la leche enlatada se percibía como un producto estéril ante la leche fresca distribuida por los lecheros locales.

Campañas comerciales impulsadas por el consejo del aceite, liderado por empresarios españoles, posicionaron a los aceites vegetales de maíz y girasol mientras estigmatizaban el uso de la manteca de cerdo. Estas modificaciones en el consumo familiar redefinieron el perfil de sabores dentro de la gastronomía nacional.

¿De qué manera cambió la oferta gastronómica urbana en las ciudades de México?

La mezcla de costumbres regionales en las zonas metropolitanas dio origen a las fondas o cocinas económicas con menúes fijos de tres tiempos. La simplificación de guisos complejos permitió elaborar moles rápidos y adaptar cortes de fácil cocción como la chuleta ahumada o el bistec.

La evolución de las técnicas culinarias consolidó la comida callejera mediante la venta masiva de tacos de guisado, tortas y antojitos. El esfuerzo de las jefas de familia garantizó la continuidad del sabor tradicional integrando herramientas industriales para nutrir a la población.

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