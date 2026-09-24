Walmart rebaja los AirPods Max de Apple morados con cancelación de ruido en menos de $9,000 pesos y 12 meses sin intereses

Los audífonos Apple AirPods Max están en rebaja en Walmart. El modelo, disponible en color morado, está ahora con un descuento de $1,400 pesos sobre su precio original. El modelo cuenta con sonido de alta fidelidad y cancelación activa de ruido, pensado para una experiencia de audio más envolvente.

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¿Cuánto cuestan los AirPods Max en Walmart y cuáles son las opciones de pago en diferido?

El precio original de los Apple AirPods Max era de $9,999 pesos, pero con el descuento aplicado quedan en $8,599 pesos. Sumado a la rebaja, los compradores pueden comprar en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo o aprovechar las opciones de financiación que dispone Walmart:

3 MSI de $2,866.33

6 MSI de $1,433.17

9 MSI de $955.44

12 MSI de $716.58

Walmart ofrece los AirPods Max con hasta 12 meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué características tienen estos AirPods Max a la venta en Walmart?

Según la descripción del producto en Walmart, los AirPods Max ofrecen “una experiencia avanzada en sonido de alta fidelidad”, con graves profundos, medios amplios y agudos nítidos. Cuentan con Cancelación Activa de Ruido de nivel pro, pensada para eliminar los sonidos de fondo y lograr una mayor inmersión en la música.

Los audífonos a la venta en Walmart se conectan de forma inalámbrica mediante tecnología Bluetooth, libre de cables. El diseño de diadema incluye malla y almohadillas que garantizan “un ajuste cómodo y seguro”, incluso durante sesiones de uso prolongadas.

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