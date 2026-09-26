Eduardo Corella, ingeniero agrónomo, sobre cómo hacer florecer la Nochebuena: “A partir de finales de septiembre o inicios de octubre, necesita entre 12 y 14 horas diarias de oscuridad total y continua”

Aunque diciembre todavía parece lejano, el trabajo para que la Nochebuena luzca roja en Navidad empieza en estas semanas. En este sentido, Eduardo Corella, ingeniero agrónomo, advierte que el color de la planta no depende solo del riego: el factor que realmente lo define es la oscuridad, y sin ella las hojas superiores no cambian de tono.

En un artículo publicado en Meteored México, el especialista precisa el periodo y la duración de ese proceso: “A partir de finales de septiembre o inicios de octubre, la Nochebuena necesita entre 12 y 14 horas diarias de oscuridad total y continua, sin ningún tipo de interrupción”. Con el calendario actual, ese plazo ya está en curso.

A su vez, Corella explica que la Nochebuena, originaria de México y Centroamérica, es una planta de días cortos, es decir, requiere más horas de oscuridad continua para inducir el cambio de color. Además, lo que muchos consideran flores son en realidad brácteas, hojas modificadas cuya pigmentación depende del manejo de la luz; las flores verdaderas son pequeñas, amarillas y están en el centro.

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¿Cómo aislar la Nochebuena de la luz para que florezca en diciembre?

El experto aclara que la oscuridad debe ser absoluta. Eso implica evitar cualquier iluminación artificial durante la noche, incluidos focos, pantallas o faroles cercanos, porque “cualquier fuente de luz rompe el proceso fisiológico”, lo que resulta indispensable para el cuidado de este tipo de plantas.

Cuidado de las plantas Nochebuena. (Ximena Ochoa | adn Noticias)

Opciones para lograr la oscuridad total:

Cubrir la planta: colocar una caja sobre la maceta durante las horas de oscuridad.

Cambiarla de lugar: llevarla a una habitación completamente oscura.

Constancia: repetir el procedimiento todos los días durante aproximadamente ocho semanas, sin excepciones.

¿Qué cuidados necesita la Nochebuena durante el día para ponerse roja en Navidad?

Mantener la planta a oscuras todo el tiempo es un error. Según Corella, “se trata de un equilibrio entre luz y oscuridad, no de mantenerla encerrada todo el tiempo”, por lo que durante el día debe regresar a un sitio iluminado.

Condiciones recomendadas por el especialista:

Luz natural indirecta: idealmente cerca de una ventana, pero sin sol directo intenso, que puede quemar hojas y brácteas.

Sin sombra prolongada: la falta de luz debilita la planta y provoca tallos largos y pérdida de vigor.

Temperatura estable: entre 18 y 24 grados, lejos de corrientes de aire frío, calefactores o cambios bruscos de ambiente.

Señal de avance: si el proceso se hace bien, primero cambian las hojas superiores y después aparece la pigmentación roja intensa.

Si vas a intentarlo este año, marca un horario diario para cubrir y descubrir tu Nochebuena, de modo que complete sus horas de oscuridad sin interrupciones y reciba luz suficiente el resto del día.

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