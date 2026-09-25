Tequisquiapan se quedó sin manantiales y su acuífero está en números rojos: el documento que frena nuevas concesiones

Un informe oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte sobre un severo riesgo de desaparición de los emblemáticos manantiales de Tequisquiapan por el agotamiento del acuífero subterráneo.

La sobreexplotación hídrica redujo el flujo natural en la zona urbana de Querétaro, provocando que el espejo de agua descendiera hasta 20 metros de profundidad. Esta condición se complica ante la falta de recarga en la cuenca, lo que imposibilita la recuperación espontánea de las aguas termales en la región.

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¿Qué revela el informe de la Conagua sobre el déficit de agua en Tequisquiapan?

El documento de la Conagua registra un déficit anual de 5.15 millones de metros cúbicos de agua en el acuífero Valle de Tequisquiapan. Las extracciones autorizadas por bombeo alcanzan 110.65 millones de metros cúbicos al año, superando la capacidad de recarga natural fijada en 108.1 millones.

La sobreexplotación provoca que el nivel del agua subterránea baje entre 0.5 y 3.0 metros cada año en distintas zonas del municipio. La distribución del agua que se extrae del valle para las actividades productivas se desglosa de la siguiente manera:

Sector agrícola: extrae 107.3 millones de metros cúbicos anuales a través de 220 pozos, acaparando el 86 por ciento del agua.

extrae 107.3 millones de metros cúbicos anuales a través de 220 pozos, acaparando el 86 por ciento del agua. Uso público urbano: utiliza 6.8 millones de metros cúbicos distribuidos en 88 pozos para el consumo de la población.

utiliza 6.8 millones de metros cúbicos distribuidos en 88 pozos para el consumo de la población. Sector ganadero: consume 3.9 millones de metros cúbicos al año para el abrevadero de animales.

Tequisquiapan Riesgo de inundaciones en Tequisquiapan. (Facebook Municipio de Tequisquiapan)

¿En qué consiste el proyecto inmobiliario Zaanse y cómo afecta al agua y la fauna en Tequisquiapan?

El desarrollo habitacional Zaanse pretende edificarse sobre la llanura de inundación del río San Juan, un terreno que funciona como vaso regulador natural para absorber excedentes de lluvia y recargar los mantos freáticos. La cimentación e impermeabilización del suelo destruye la infiltración natural, elevando el riesgo de inundaciones en Tequisquiapan.

La alteración de mezquites y huizaches destruye el hábitat de especies locales en diversas áreas:

Aves bajo protección: elimina el refugio y sitio de anidación del gavilán de Cooper, especie amenazada, así como del águila real, el cernícalo americano y el mosquero cardenal.

elimina el refugio y sitio de anidación del gavilán de Cooper, especie amenazada, así como del águila real, el cernícalo americano y el mosquero cardenal. Mamíferos autóctonos: altera el hábitat natural de especies locales como el cacomixtle.

altera el hábitat natural de especies locales como el cacomixtle. Cadenas alimentarias: destruye a los insectos polinizadores que alimentan a las aves de la región.

¿Cuál es la postura de los desarrolladores en Tequisquiapan frente al impacto ambiental?

Los representantes del desarrollo habitacional afirman que no talarán la vegetación nativa y prevén reubicar alrededor de 18 árboles del terreno. La empresa sostiene que su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) contempla programas de mitigación para que los futuros residentes colaboren en la conservación de la fauna.

Sin embargo, las agrupaciones ciudadanas señalan que la firma no ha hecho públicos los permisos ambientales aprobados. La Conagua mantiene la prohibición de otorgar nuevas concesiones hídricas en la cuenca para frenar la pérdida de las reservas subterráneas en el estado de Querétaro.

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