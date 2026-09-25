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Walmart remata la pantalla Atvio Roku TV de 40 pulgadas Full HD, ideal para usar tu teléfono como control remoto

La Atvio Roku TV de 40 pulgadas tiene un diseño compacto que se adapta a espacios reducidos.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

¿Buscas una pantalla buena, bonita y barata para tu comedor? Walmart tiene en oferta la Atvio Roku TV de 40 pulgadas.

Aunque no es recomendable colocar pantallas en este espacio del hogar debido a que distrae al cerebro, lo que afecta negativamente la salud, la digestión y la convivencia familiar, hay personas que así lo hacen.

No necesariamente debes colocarla en el comedor, también puedes hacerlo en tu habitación o si te hace falta en la sala, lo importante es no desaprovechar la promoción.

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Atvio Roku TV 40 pulgadas precio

  • Precio actual: $2,990.00
  • Costaba $3,690.00
  • Ahorra $700.00
  • Hasta 24 meses sin intereses de $124.58 hasta 8 plazos con CASHI.

Puedes comprarla aquí.

Atvio Roku TV 40 pulgadas características

La Atvio Roku TV de 40 pulgadas es una pantalla inteligente con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) y el sistema operativo Roku OS integrado. Diseño compacto que se adapta a espacios reducidos.

  • Tamaño y Resolución: Pantalla LED de 40 pulgadas con calidad Full HD (1080p).
  • Sistema Operativo: Roku TV, que permite acceder a miles de canales gratuitos y aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube y Disney+ desde una interfaz fácil de usar.
  • Puertos HDMI (generalmente 2 o 3 según el submodelo específico, incluyendo opción ARC).
  • Puertos USB para reproducir fotos, música o videos multimedia.
  • Conexión Wi-Fi integrada.
  • Entradas de video AV / antena
  • Sonido: Compatible con Dolby Audio.
  • Funciones inteligentes: Compatible con la aplicación móvil de Roku para usar el teléfono como control remoto o realizar casting (proyectar contenido desde el celular).

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