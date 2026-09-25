Walmart remata la pantalla Atvio Roku TV de 40 pulgadas Full HD, ideal para usar tu teléfono como control remoto

¿Buscas una pantalla buena, bonita y barata para tu comedor? Walmart tiene en oferta la Atvio Roku TV de 40 pulgadas.

Aunque no es recomendable colocar pantallas en este espacio del hogar debido a que distrae al cerebro, lo que afecta negativamente la salud, la digestión y la convivencia familiar, hay personas que así lo hacen.

No necesariamente debes colocarla en el comedor, también puedes hacerlo en tu habitación o si te hace falta en la sala, lo importante es no desaprovechar la promoción.

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Atvio Roku TV 40 pulgadas precio

Precio actual: $2,990.00

Costaba $3,690.00

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Atvio Roku TV 40 pulgadas características

La Atvio Roku TV de 40 pulgadas es una pantalla inteligente con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) y el sistema operativo Roku OS integrado. Diseño compacto que se adapta a espacios reducidos.

Tamaño y Resolución: Pantalla LED de 40 pulgadas con calidad Full HD (1080p).

Pantalla LED de 40 pulgadas con calidad Full HD (1080p). Sistema Operativo: Roku TV, que permite acceder a miles de canales gratuitos y aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube y Disney+ desde una interfaz fácil de usar.

Roku TV, que permite acceder a miles de canales gratuitos y aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube y Disney+ desde una interfaz fácil de usar. Puertos HDMI (generalmente 2 o 3 según el submodelo específico, incluyendo opción ARC).

Puertos USB para reproducir fotos, música o videos multimedia.

Conexión Wi-Fi integrada.

Entradas de video AV / antena

Sonido: Compatible con Dolby Audio.

Compatible con Dolby Audio. Funciones inteligentes: Compatible con la aplicación móvil de Roku para usar el teléfono como control remoto o realizar casting (proyectar contenido desde el celular).

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