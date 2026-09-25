Walmart remata la pantalla Atvio Roku TV de 40 pulgadas Full HD, ideal para usar tu teléfono como control remoto

¿Buscas una pantalla buena, bonita y barata para tu comedor? Walmart tiene en oferta la Atvio Roku TV de 40 pulgadas.
Aunque no es recomendable colocar pantallas en este espacio del hogar debido a que distrae al cerebro, lo que afecta negativamente la salud, la digestión y la convivencia familiar, hay personas que así lo hacen.
No necesariamente debes colocarla en el comedor, también puedes hacerlo en tu habitación o si te hace falta en la sala, lo importante es no desaprovechar la promoción.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Atvio Roku TV 40 pulgadas precio
- Precio actual: $2,990.00
- Costaba $3,690.00
- Ahorra $700.00
- Hasta 24 meses sin intereses de $124.58 hasta 8 plazos con CASHI.
Puedes comprarla aquí.
Atvio Roku TV 40 pulgadas características
La Atvio Roku TV de 40 pulgadas es una pantalla inteligente con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) y el sistema operativo Roku OS integrado. Diseño compacto que se adapta a espacios reducidos.
- Tamaño y Resolución: Pantalla LED de 40 pulgadas con calidad Full HD (1080p).
- Sistema Operativo: Roku TV, que permite acceder a miles de canales gratuitos y aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube y Disney+ desde una interfaz fácil de usar.
- Puertos HDMI (generalmente 2 o 3 según el submodelo específico, incluyendo opción ARC).
- Puertos USB para reproducir fotos, música o videos multimedia.
- Conexión Wi-Fi integrada.
- Entradas de video AV / antena
- Sonido: Compatible con Dolby Audio.
- Funciones inteligentes: Compatible con la aplicación móvil de Roku para usar el teléfono como control remoto o realizar casting (proyectar contenido desde el celular).
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.