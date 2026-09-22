Costco remata el nuevo celular Samsung Galaxy A27 de 128GB con funciones inteligentes, triple cámara y $1,500 de descuento: la oferta vence el 27 de septiembre

Renovar el smartphone principal con un modelo Android reciente que integre funciones de inteligencia artificial, cámara triple avanzada y batería de larga duración suele implicar precios superiores a los diez mil pesos dentro del segmento medio-premium del mercado mexicano. El Samsung Galaxy A27 de 128 gigabytes responde a este perfil de compra dentro del catálogo Costco con acabado en color negro y todas las funciones Awesome Intelligence propias de la nueva línea A-Series 2026 de la marca surcoreana.

Este modelo se cotiza actualmente en $4,499 pesos frente al precio original de catálogo de $5,999 pesos, con un ahorro directo de $1,500 pesos para socios activos con envío incluido sin costo adicional. La promoción está vigente del 15 al 27 de septiembre de 2026 y aplica exclusivamente para socios con membresía Costco activa hasta agotar existencias.

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Samsung Galaxy A27 en Costco (Costco)

Características del Samsung Galaxy A27 en oferta en Costco

La característica más destacada de este smartphone es la combinación de pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.7 pulgadas junto con la cámara trasera triple de 50 MP y las funciones de inteligencia artificial Awesome Intelligence. La cámara triple trasera combina un lente gran angular de 50 MP para fotografía general, un lente ultra ancho de 5 MP para paisajes amplios y un lente macro de 2 MP para tomas cercanas de detalle, mientras que la cámara frontal de 12 MP garantiza selfies nítidos con exposición equilibrada incluso bajo luz intensa.

Las funciones Awesome Intelligence incluyen Object Eraser para eliminar objetos no deseados de las fotografías y Voice Transcription para transcribir audio a texto automáticamente, características premium propias del ecosistema Samsung integradas dentro del nuevo sistema One UI 8.5 con Android 16. La batería de 5,000 mAh ofrece autonomía de hasta 23 horas de reproducción de video con una sola carga completa y soporte para Super Fast Charging que recupera 45 por ciento de energía en solo 30 minutos.

Entre sus características destacan:

Marca Samsung modelo Galaxy A27

modelo Almacenamiento 128 GB ampliable vía microSD

ampliable vía microSD Color negro premium

premium Sistema operativo Android 16 con One UI 8.5

con Pantalla 6.7 pulgadas FHD+ Super AMOLED

FHD+ Super AMOLED Procesador Snapdragon 6 Gen 3 Octa-Core

Octa-Core Memoria RAM 6 GB

Cámara trasera triple 50 MP + 5 MP + 2 MP

Cámara frontal 12 MP para selfies

para selfies Zoom digital 10x

Batería 5,000 mAh con Super Fast Charging

con Super Fast Charging Resistencia IP64 contra polvo y salpicaduras

contra polvo y salpicaduras Protección Corning Gorilla Glass Victus+

Compatible con redes 5G

Funciones Awesome Intelligence con AI integrada

con AI integrada Object Eraser y Voice Transcription

y Seguridad Samsung Knox Vault EAL5+

EAL5+ Hasta 6 actualizaciones de sistema operativo

Garantía oficial Samsung México

El smartphone cuenta con garantía oficial Samsung México cubriendo defectos de fabricación en pantalla Super AMOLED, sistema electrónico interno, batería original, cámaras traseras y frontal, sistema Knox Vault y accesorios originales incluidos en el empaque. Samsung México ofrece adicionalmente hasta 6 años de actualizaciones de seguridad y hasta 6 actualizaciones de sistema operativo según política vigente del fabricante para esta línea específica, característica premium diferencial vs el estándar del segmento smartphones accesibles.

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