Bicarbonato, el mejor secreto contra el mal olor en los zapatos: el truco que los expertos en calzado confirman

Después de usar un par de zapatos durante varias horas, el sudor y la humedad pueden quedar atrapados en el interior, sobre todo cuando el calzado no alcanza a secarse por completo. Con el paso del tiempo, aparece ese olor desagradable que a veces permanece incluso después de ventilarlos.

Para combatirlo, especialistas en cuidado del calzado recurren a un producto que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato de sodio. El truco es sencillo: distribuirlo dentro de los zapatos y dejarlo actuar durante la noche para ayudar a absorber la humedad y disminuir el mal olor.

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¿Por qué aparece el mal olor en los zapatos?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), el mal olor de pies, conocido como bromodosis, suele estar relacionado con la acumulación de sudor y bacterias. Incluso, en algunos casos puede deberse a infecciones por hongos, como el pie de atleta.

Por ello, además de tratar el olor, el NHS recomienda dejar secar bien los zapatos y evitar utilizar el mismo par dos días seguidos, para impedir que la humedad permanezca atrapada.

¿Cómo usar bicarbonato para quitar el mal olor de los zapatos?

Los especialistas en cuidado del calzado de L’Alqueria recomiendan un procedimiento muy sencillo:

Espolvorea bicarbonato de sodio dentro de cada zapato y distribúyelo bien Déjalo actuar durante toda la noche Al día siguiente, sacude el calzado y retira el polvo antes de utilizarlo

Si el olor es más persistente, Nike propone otra alternativa: mezclar un cuarto de taza de bicarbonato, un cuarto de taza de polvo para hornear y media taza de maicena. Después, la preparación se divide en dos calcetines, se coloca uno dentro de cada zapato y se deja actuar durante la noche.

También se pueden añadir unas gotas de aceites esenciales de árbol de té, clavo o madera de cedro para aportar un aroma más fresco. Entre ellos, el aceite de árbol de té ha sido estudiado por su actividad antibacteriana y antifúngica, aunque su efecto depende de la concentración y del microorganismo.

Como alternativas para reducir la humedad y el mal olor, Nike también recomienda dejar secar bien el calzado al sol o colocar una pastilla de jabón en su interior durante la noche.

Eso sí, si los zapatos son de cuero, gamuza u otro material delicado, conviene revisar primero las indicaciones del fabricante para evitar manchas o daños.

¿Por qué el bicarbonato ayuda contra los olores?

La explicación está en sus propiedades. PubChem, base científica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, identifica al bicarbonato de sodio como una sustancia ligeramente alcalina y registra entre sus usos el de desodorizante y regulador del pH.

Además, algunos estudios han encontrado actividad antibacteriana frente a determinadas bacterias y bajo condiciones específicas. Esto no significa que el bicarbonato desinfecte por completo unos zapatos, pero sí puede ayudar a controlar el olor y la humedad acumulada.

Cómo evitar que el mal olor vuelva

Además de mantener una buena higiene, el NHS recomienda:

Mantener los pies limpios y bien secos

Usar calcetines transpirables

Alternar los zapatos

Elegir calzado que permita una mejor ventilación

Si además del olor aparecen comezón, descamación o cambios en la piel, conviene buscar orientación médica, ya que podría tratarse de una infección por hongos u otro problema que requiera tratamiento.

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