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Meta presenta lentes que convierten tus videollamadas en hologramas

Durante el Meta Connect 2026, Mark Zuckerberg presentó los nuevos Meta VR Glasses; buscan revolucionar las videollamadas.

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3 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Meta presentó este miércoles 23 de septiembre sus nuevos Meta VR Glasses, un dispositivo de realidad virtual con formato de lentes que busca llevar experiencias inmersivas a un equipo más ligero que los tradicionales visores VR.

El anuncio ocurrió durante Meta Connect 2026, el evento anual de la compañía, donde Mark Zuckerberg mostró las principales novedades de Meta relacionadas con realidad virtual, inteligencia artificial y dispositivos portátiles.

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¿Cómo son los nuevos Meta VR Glasses?

Los Meta VR Glasses tienen un diseño que busca parecerse más a unos lentes que a un visor convencional de realidad virtual, el dispositivo pesa alrededor de 100 gramos.

El dispositivo incorpora una pantalla 5K Infinite Display basada en paneles micro-OLED, con 37 píxeles por grado, además de compatibilidad con Dolby Vision y audio espacial Dolby Atmos.

También cuenta con cámaras de paso de imagen a color, lo que permite al usuario mantener visible su entorno mientras utiliza las funciones de realidad virtual.

Meta señala que las gafas podrán utilizarse para ver películas y contenido en 3D, jugar videojuegos y crear espacios de trabajo con múltiples pantallas virtuales.

El equipo también integra Meta AI para ejecutar acciones mediante comandos de voz; la batería del módulo externo ofrece hasta tres horas de reproducción continua de contenido en alta resolución y admite carga rápida de 45 watts.

Meta VR Glasses contará con llamadas holográficas

Una de las principales funciones mostradas durante Meta Connect 2026 fueron las llamadas holográficas para estos nuevos lentes.

Durante una videollamada, el interlocutor puede visualizar ese holograma con las expresiones y reacciones del usuario en tiempo real.

La función está diseñada para que la persona que utiliza los Meta VR Glasses pueda comunicarse sin sostener un teléfono frente al rostro.

Además, el holograma puede ser visto por quienes participen en la llamada desde una computadora o un teléfono convencional; Meta indicó que esta función será compatible con aplicaciones de videollamadas como WhatsApp y Zoom cuando los Meta VR Glasses lleguen al mercado.

¿Cuándo salen y cuánto costarán los Meta VR Glasses?

Los Meta VR Glasses llegarán en primavera de 2027 con un precio inicial de mil 299 dólares; la compañía todavía no ha detallado el precio que tendrán en México.

El anuncio fue uno de los principales momentos de Meta Connect 2026, evento celebrado el 23 y 24 de septiembre en el que Meta presentó nuevas funciones y dispositivos relacionados con sus tecnologías de inteligencia artificial y realidad virtual.

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