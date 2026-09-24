Dolce Gusto no recomienda el vinagre para descalcificar tu cafetera: esto es lo que puede pasarle a la bomba y qué es lo recomendable

Descalcificar la cafetera Dolce Gusto con regularidad es clave para que funcione bien y el café mantenga su sabor, temperatura y textura. Resulta que con el uso frecuente se van acumulando en los conductos internos minerales como el calcio y el magnesio, formando la cal que termina afectando el rendimiento de la máquina.

Y aunque el vinagre puede parecer una alternativa rápida y económica para descalcificar el aparato, este líquido no está recomendado.

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¿Cómo saber si tu cafetera necesita descalcificarse y por qué no deberías usar vinagre?

Hay varias señales que indican que llegó el momento de descalcificar la cafetera: la bebida sale a una temperatura más baja de lo habitual, el flujo de café es más débil o lento durante la preparación, o la máquina no expulsa el café aunque la cápsula esté bien colocada. Estos problemas suelen deberse a la acumulación de sarro en los conductos, o a una obstrucción en la aguja perforadora de cápsulas. Algunos modelos, como la Genio S, incluyen un sistema de alerta automática: una luz naranja se enciende cuando la máquina necesita ser descalcificada, explica la marca en su página web.

Cuando esto ocurre, se debería evitar el uso de vinagre, ya que su acidez puede dañar el sistema de bombeo de la cafetera, dejar olores fuertes y afectar el sabor del café. Su uso constante, incluso, puede deteriorar los componentes internos con el tiempo.

Por eso, la recomendación es optar siempre por el producto oficial de descalcificación, que garantiza una limpieza efectiva sin poner en riesgo el equipo.

El fabricante recomienda descalcificar cada tres o cuatro meses en un uso diario habitual. Sin embargo, la frecuencia puede variar según la intensidad de uso y el tipo de agua que se use: en zonas con agua dura, la cal se acumula más rápido, mientras que con agua blanda o filtrada los ciclos pueden espaciarse más.

¿Cómo descalcificar la cafetera Dolce Gusto correctamente?

El proceso de descalcificación de una cafetera Dolce Gusto comienza reuniendo los materiales necesarios: solución descalcificadora oficial o un producto compatible, agua limpia, un recipiente y un paño seco. Luego, se debe vaciar completamente el depósito de agua y llenarlo con agua mezclada con el descalcificador, siguiendo las proporciones del envase; retirar cualquier cápsula del compartimiento y colocar un recipiente debajo de la salida de café para recoger el líquido.

Con la máquina apagada, hay que mantener presionado el botón de encendido al menos cinco segundos —esto puede variar en algunos modelos— hasta que cambie de color, generalmente a naranja o amarillo, señal de que entró en modo descalcificación.

Posteriormente, hay que colocar la palanca en agua caliente y dejar correr el líquido unos 30 segundos, luego cambiar a agua fría por otros 30 segundos, y repetir la secuencia hasta vaciar el depósito. Una vez vacío, conviene dejar reposar la máquina dos minutos para que la solución actúe en profundidad.

El siguiente paso es vaciar y enjuagar el depósito con agua corriente, llenarlo de nuevo solo con agua limpia y repetir el ciclo de agua caliente y fría, esta vez durante al menos dos minutos por cada lado, hasta que el agua salga clara y sin olor.

A continuación, lavar el portacápsulas, la bandeja de goteo y el depósito con jabón neutro y agua tibia, y pasar un paño húmedo por la carcasa exterior para dejar la cafetera reluciente.

Finalmente, apagar y volver a encender la cafetera de forma normal. Si todo salió bien, el botón de encendido debería quedar en verde, señal de que la máquina salió del modo descalcificación. Si sigue en naranja, hay que repetir el ciclo de enjuague.

Siempre se recomienda leer el manual de usuario para verificar que este proceso sea el adecuado a la máquina que se tenga y ante cualquier duda, se sugiere consultar con el fabricante.

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