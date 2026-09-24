Luis Miguel sorprendió en redes sociales con el anuncio de una gira de conciertos en 2027: Luis Miguel Tour 2027. y, aunque hasta el momento, el famoso no dio mayores detalles, la noticia de que volverá a los escenarios fue suficiente para que millones de fans rompieran el cochinito, mientras que otros como Chicharito Hernández lo dieran todo en un video viral para reclamar el título de fan número uno.

Sin miedo al éxito, el exseleccionado nacional compartió un video en sus redes sociales en el que dio a conocer un amplio CV digno de un verdadero fan de El Sol de México. Te contamos los detalles.

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¿Qué dijo Chicharito Hernández en su video dedicado a Luis Miguel?

Tras la noticia de la gira de conciertos de Luis Miguel, en redes sociales se viralizó un clip en el que aparece Chicharito Hernández y con toda la seriedad del mundo expone varios puntos y cualidades que posee por las que exige ser nombrado el fan número uno del cantante.

“Esto es una solicitud formal. Los demás se pueden reír, Luis Miguel , pero yo te amo y de verdad quiero ir a tus conciertos. Si se puede… ¡a todos! Tú pon las fechas. Yo veo cómo le hago”, escribió el famoso.

En su video, Chicharito Hernández asegura que tiene antigüedad como fan, ya que escuchaba las canciones de El Sol de México cuando aún era necesario levantarse para adelantar una canción.

Además, el futbolista también demostró que es capaz de reconocer todas y cada una de las canciones más famosas de Luis Miguel, tan solo con escuchar los primeros 3 segundos.

Asimismo, el Chicharito Hernández expuso las habilidades que considera sumamente importantes para el puesto.

“Tengo experiencia trabajando bajo presión. Puedo patear balones con los pies. Puedo discutir con el árbitro en inglés y en español… Soy experto en funas y cancelaciones. He jugado con El Bicho, puedo trabajar bajo la lluvia sin paraguas “, comentó.

Y, lo mejor de todo, Chicharito Hernández le dejó claro a Luismi que tiene disposición inmediata.

¿Qué le dijo Luis Miguel a Chicharito Hernández?

Tras la viralización de su video, el Chicharito Hernández compartió que fue contactado por Live Nation, la empresa detrás de la gira. Aunque el famoso futbolista mexicano no ha dado a conocer los detalles, se sabe que podría tener un lugar privilegiado en algunos de los conciertos de Luis Miguel en 2027. ¡Funcionó!

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