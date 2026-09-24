¿El Arca de Noé realmente existió? Esta es una de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas, pero nadie nos ha dado una respuesta, no hasta ahora.

Y es que investigadores parecen haber encontrado una enorme formación que podría estar relacionada con la famosa arca que, según el relato bíblico, transportó a Noé, a su familia y a distintos animales durante el diluvio.

El hallazgo volvió a poner sobre la mesa una de las historias más famosas de la Biblia, pero ¿dónde está el supuesto Arca de Noé? Aquí en adn noticias te lo contamos.

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😱Encuentran y confirman el lugar donde está el Arca de Noé



Recientemente se iniciaron trabajos de perforación en un sitio donde se encuentra una formación que se presume es el lugar donde se esconde el Arca de Noé, en Turquía.https://t.co/vRpmDzwKyt pic.twitter.com/ZFgpULXibZ — Soy 502 (@soy_502) September 23, 2026

¿Dónde está la formación que relacionan con el Arca de Noé?

Para buscar pistas sobre el Arca de Noé, hay que viajar hasta Turquía, específicamente a una zona cercana al monte Ararat, uno de los lugares que desde hace décadas aparece en las teorías sobre el posible paradero de la embarcación.

Ahí se encuentra la llamada formación Durupnar, una enorme estructura alargada que mide aproximadamente 157 metros de largo.

Y sí, su forma es justo una de las razones por las que ha despertado tanta curiosidad, ya que asimple vista, la formación tiene una apariencia que ha llevado a investigadores y creyentes a preguntarse si podría tener alguna relación con el arca descrita en la Biblia.

Pero hay un detalle importante: que tenga una forma parecida a la que algunos imaginan para el Arca de Noé no significa que ya se haya encontrado la embarcación.

El lugar fue identificado en 1959, cuando el capitán turco İlhan Durupnar detectó la particular formación en una fotografía aérea.

Desde entonces, la zona se ha convertido en escenario de diferentes investigaciones y expediciones; algunas teorías sostienen que podría tratarse de los restos del arca, mientras que otras apuntan a que todo podría tener una explicación mucho más terrenal: una formación creada de manera natural.

¿Qué están buscando los investigadores?

Ahora un nuevo equipo internacional regresó a la zona para intentar descubrir qué hay debajo de la formación Durupnar y, sobre todo, encontrar pistas que permitan determinar cómo se originó.

La investigación está coordinada por el arqueólogo turco Cenker Atila, de la Universidad Sivas Cumhuriyet, y reúne a cerca de 20 científicos y estudiantes de cinco países.

Para estudiar el terreno utilizan diferentes herramientas que, aunque suenan bastante técnicas, tienen un objetivo muy sencillo: mirar qué hay debajo sin tener que destruir la montaña.

Entre los métodos empleados están los radares, sistemas de ubicación de alta precisión, mapas en 3D y otros estudios del terreno.

Pero hay algo todavía más interesante: también comenzaron a realizar perforaciones, ya que con ellas pueden obtener muestras de las diferentes capas del suelo y analizarlas posteriormente para descubrir qué materiales hay debajo de la superficie.

En pocas palabras, los investigadores quieren saber si están frente a una estructura natural o si existen elementos que indiquen que alguna vez hubo una construcción en ese sitio.

We are the only team executing advanced underground scans of the site where Noah’s Ark landed.



Soon we will show it all to the world.. https://t.co/EfjIpTYqeQ pic.twitter.com/DGBsjb5Owi — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) April 18, 2026

¿Encontraron algo debajo de la tierra?

Aquí es donde la historia del Arca de Noé en Turquía se pone todavía más interesante, pues, algunos estudios realizados con radar han señalado la presencia de huecos y estructuras lineales debajo de la formación Durupnar.

Para quienes llevan años siguiendo la teoría del arca, estos resultados son una pista que vale la pena investigar, pero esto no significa que hayan encontrado el Arca de Noé.

Los radares pueden mostrar determinadas características debajo del suelo, pero todavía es necesario saber qué son exactamente.

Por eso las muestras obtenidas mediante las perforaciones serán fundamentales; los investigadores tendrán que analizarlas y compararlas con los resultados de los estudios realizados sobre la formación.

Así que, por ahora, el supuesto hallazgo sigue siendo eso: una investigación abierta y un misterio que todavía no tiene una respuesta definitiva.

¿Cuándo se sabrá si encontraron el Arca de Noé?

Por ahora toca esperar, pues la investigación continúa y algunas de las pruebas realizadas con radar podrían proporcionar información en poco tiempo, sin embargo, las muestras obtenidas mediante las perforaciones necesitan pasar por análisis de laboratorio.

Los primeros resultados generales de la investigación están previstos para presentarse ante la comunidad científica durante 2027.

Por ahora, el misterio sigue bajo tierra y habrá que esperar a los resultados de la investigación para saber qué hay realmente en la formación Durupnar.

Ahora sí, tú dinos: ¿formación natural o el posible escondite del barco más famoso de la historia? Porque si resulta que Noé sí dejó estacionada el arca por ahí, tendremos que admitir que eligió un lugar bastante discreto para guardar el barco.

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