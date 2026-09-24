Adiós a la salsa, sube el precio del jitomate y cebolla; estos productos se encarecieron por la inflación

La inflación es el aumento general y constante de los precio de los productos y servicios y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer qué alimentos se encarecieron en los últimos días.

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¿Qué alimentos subieron de precio por la inflación?

Según el reporte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.33%, por lo que la inflación general anual se ubicó en 3.42%. Así el índice de precios no subyacente ascendió 0.88% provocando un encarecimiento de 3.38% en las frutas y verduras.

Jitomate: 22.79%

Cebolla: 8.61%

Pollo: 1.53%

Otros alimentos cocinados: 0.48%

Entre los servicios que registraron un aumento se encuentran:

Primaria: 5.85%

Secundaria: 5.33%

Gas doméstico LP: 1.97%

Universidad: 1.10%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.25

Vivienda propia: 0.12%

Productos y servicios que bajaron de precio

Por otro lado, los productos y servicios que reportaron una baja en sus precios fueron:

Servicios profesionales: -16.50%

Papa y otros tubérculos: -6.69%

Aguacate: -4.02%

Naranja: -3.95%

Tequila: -2.91%

Pañales: -1.00%

Productos para el cabello: -0.93%

Autobús foráneo: 0.72%

Suavizantes y limpiadores: -0.60%

Automóviles: -0.26%

En la primera quincena de septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.010 y representó un aumento de 0.33% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.42%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/g1n27l9QVD — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 24, 2026

¿Por qué sube la inflación?

La inflación en México se debe a una combinación de factores que encarecen la producción y la vida diaria. Entre ellos se encuentran el aumento de costos de producción, problemas en el campo y oferta, si los precios internacionales o el dólar suben algunos productos se vuelven más caros y cuando hay mayor demanda que oferta.

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