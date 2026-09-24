Adiós a la salsa, sube el precio del jitomate y cebolla; estos productos se encarecieron por la inflación

La inflación es el aumento general y constante de los precio de los productos y servicios y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer qué alimentos se encarecieron en los últimos días.
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¿Qué alimentos subieron de precio por la inflación?
Según el reporte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.33%, por lo que la inflación general anual se ubicó en 3.42%. Así el índice de precios no subyacente ascendió 0.88% provocando un encarecimiento de 3.38% en las frutas y verduras.
- Jitomate: 22.79%
- Cebolla: 8.61%
- Pollo: 1.53%
- Otros alimentos cocinados: 0.48%
Entre los servicios que registraron un aumento se encuentran:
- Primaria: 5.85%
- Secundaria: 5.33%
- Gas doméstico LP: 1.97%
- Universidad: 1.10%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.25
- Vivienda propia: 0.12%
Productos y servicios que bajaron de precio
Por otro lado, los productos y servicios que reportaron una baja en sus precios fueron:
- Servicios profesionales: -16.50%
- Papa y otros tubérculos: -6.69%
- Aguacate: -4.02%
- Naranja: -3.95%
- Tequila: -2.91%
- Pañales: -1.00%
- Productos para el cabello: -0.93%
- Autobús foráneo: 0.72%
- Suavizantes y limpiadores: -0.60%
- Automóviles: -0.26%
¿Por qué sube la inflación?
La inflación en México se debe a una combinación de factores que encarecen la producción y la vida diaria. Entre ellos se encuentran el aumento de costos de producción, problemas en el campo y oferta, si los precios internacionales o el dólar suben algunos productos se vuelven más caros y cuando hay mayor demanda que oferta.
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