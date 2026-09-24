Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Carreteras con bloqueos hoy 24 de septiembre: tramos afectados, según Capufe
/Finanzas/Nota

Adiós a la salsa, sube el precio del jitomate y cebolla; estos productos se encarecieron por la inflación

El INEGI dio a conocer el informe sobre cómo se encuentra la inflación en México y qué productos subieron de precio y el bolsillo de los mexicanos se verá afectado.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La inflación es el aumento general y constante de los precio de los productos y servicios y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer qué alimentos se encarecieron en los últimos días.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué alimentos subieron de precio por la inflación?

Según el reporte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.33%, por lo que la inflación general anual se ubicó en 3.42%. Así el índice de precios no subyacente ascendió 0.88% provocando un encarecimiento de 3.38% en las frutas y verduras.

  • Jitomate: 22.79%
  • Cebolla: 8.61%
  • Pollo: 1.53%
  • Otros alimentos cocinados: 0.48%

Entre los servicios que registraron un aumento se encuentran:

  • Primaria: 5.85%
  • Secundaria: 5.33%
  • Gas doméstico LP: 1.97%
  • Universidad: 1.10%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.25
  • Vivienda propia: 0.12%

Productos y servicios que bajaron de precio

Por otro lado, los productos y servicios que reportaron una baja en sus precios fueron:

  • Servicios profesionales: -16.50%
  • Papa y otros tubérculos: -6.69%
  • Aguacate: -4.02%
  • Naranja: -3.95%
  • Tequila: -2.91%
  • Pañales: -1.00%
  • Productos para el cabello: -0.93%
  • Autobús foráneo: 0.72%
  • Suavizantes y limpiadores: -0.60%
  • Automóviles: -0.26%

¿Por qué sube la inflación?

La inflación en México se debe a una combinación de factores que encarecen la producción y la vida diaria. Entre ellos se encuentran el aumento de costos de producción, problemas en el campo y oferta, si los precios internacionales o el dólar suben algunos productos se vuelven más caros y cuando hay mayor demanda que oferta.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO