Los expertos en cocina coinciden: “Para preservar el revestimiento antiadherente de tus sartenes por más tiempo, lo recomendado es utilizarla siempre a esta temperatura”

Cuidar el revestimiento antiadherente de una sartén no depende solo de cómo se lava o con qué utensilios se usa, sino también de a qué temperatura se cocina con ella. Según explica una guía especializada de Tramontina, ese detalle puede definir cuánto tiempo dura en buen estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A qué temperatura conviene usar una sartén antiadherente?

Para no dañar una sartén antiadherente conviene no pasarse de calor. Según la guía de Tramontina, el fuego bajo o medio es la opción que mejor cuida el antiadherente con el paso del tiempo. Cuando la temperatura sube demasiado, el revestimiento empieza a perder eficacia y la sartén se desgasta más rápido de lo esperado.

Por eso, la guía recomienda no dejar la sartén vacía sobre el fuego por mucho tiempo y cuidar que nunca llegue a superar los 260 °C.

Sumergir la sartén caliente en agua fría puede dañar el revestimiento a largo plazo. Para lavarla, se sugiere usar la esponja del lado suave. (ChatGPT)

¿Qué otros cuidados alargan la vida útil de una sartén antiadherente?

Para que la sartén antiadherente dure mucho tiempo sin desgastarse conviene tener en cuenta algunos cuidados. El primer paso es el curado o activación del revestimiento antes de estrenarla; este proceso, según Tramontina, ayuda a preparar la superficie para el uso continuo y puede hacerse en pocos minutos, en casa.

El procedimiento consta de cuatro pasos. Primero hay que lavar la sartén con detergente neutro, usando el lado suave de la esponja, para eliminar los residuos de fábrica, y secarla por completo. Luego se debe untar una capa fina de aceite vegetal en toda la superficie interna, distribuyéndola de manera uniforme. El siguiente paso es llevar la sartén a fuego bajo durante 1 a 2 minutos, para activar la superficie antiadherente, evitando temperaturas elevadas. Por último, hay que apagar el fuego, esperar a que se enfríe por completo y realizar un nuevo lavado con detergente neutro y esponja suave.

Más allá del curado inicial, hay otros hábitos que ayudan a cuidar el antiadherente en el día a día:

Evitar utensilios metálicos y reemplazarlos por otros de silicona, nailon o madera

metálicos y reemplazarlos por otros No exponer la sartén a un choque térmico: pasarla de estar caliente a sumergirla en agua fría puede terminar deformándola y arruinando el revestimiento con el tiempo. Lo ideal es dejarla enfriar sola antes de lavarla .

. Preferir detergente suave y usar el lado blando de la esponja al lavar

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.