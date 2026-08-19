Samsung lo confirma: las funciones más sorprendentes del refrigerador Bespoke AI con AutoView que pocos aprovechan

El experto en tecnología Seba Urban mostró en un video las características del refrigerador Samsung Bespoke AI con AutoView, entre ellas una ventana que se ilumina al detectar movimiento y la producción automática de esferas de hielo.

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¿Qué es AutoView y cómo funciona en el refrigerador Samsung?

La función que le da nombre al modelo es AutoView: una ventana transparente en la puerta que se enciende de forma automática cuando detecta que alguien se acerca al refrigerador. La idea de esta función del refrigerador Samsung es poder ver el contenido sin necesidad de abrirlo cada vez.

Según explicó Seba Urban, esa característica también tiene un beneficio energético, ya que permite revisar lo que hay adentro “sin necesidad de estar abriendo tantas veces la puerta, para que consuma un poco menos de energía”.

¿Qué otras funciones destacadas tiene el refrigerador Bespoke AI de Samsung?

Una de las características que más llamó la atención del especialista fue la variedad de hielo que produce el equipo de Samsung. Además de cubos tradicionales y hielo triturado, el refrigerador prepara esferas de hielo de forma automática, algo que Urban calificó como “espectacular”.

Otro detalle que resaltó es el diseño de la puerta, que gira sobre su propio eje. Esto facilita la instalación, ya que permite colocar el refrigerador prácticamente pegado a la pared sin que la puerta choque al abrirse.

El equipo también se integra con SmartThings, la aplicación de Samsung desde la cual se pueden gestionar distintas funciones: ajustar la temperatura, activar o desactivar AutoView, y definir cuántas esferas de hielo se producen por día.

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